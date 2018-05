¿Incumple la Guardia Urbana sus funciones en la guerra de las cruces "independentistas" en las playas?

Hay un problema de ordenanzas municipales, dice el portavoz de la UFP, "en todas las ordenanzas municipales se establece que las playas son lugares de uso público y son de todos y para todos y está prohibido tirar basura en ellas bajo sanción, utilizarlas de forma espurio bajo sanción o establecer publicidad en ellas, bajo sanción. Pues esto es lo mismo. No me atrevo a calificar que es esto, pero en cualquiera de los tres apartados que le he dicho cabe el poner cruces en una playa, por tanto, lo que tiene que hacer la Guardia Urbana es sencillo, seguir las ordenanzas municipales y sancionar a quien coloque, voy a llamarlo trastos en las playas".

Las playas tienen unas normas de uso, "unas normas establecidas que deben seguir una ley general. Las tienen que levantar porque son hasta objetos peligrosos. Fíjese que un niño cogiera una de estas cruces, empiece a jugar y esas cruces acaban en punta, son objetos peligrosos, deben quitar esas cruces" asegura Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía.

Giraldo atribuye lo que está ocurriendo, el que la Guardia Urbana, las policías locales no estén haciendo nada al respecto por "caciquismo. Cuando faltan derechos, cuando faltan libertades aparece el cacique. No solo hay que preguntar al policía local que solo obedece las órdenes de ese alcalde o de esa alcaldesa que en su momento decide, por cuenta propia, en plan cacique, que no sean sancionados determinados hechos como los que están pasando ahora y que incumben a todos".

"El artículo 155 debería operar y debería sancionar, bajo esa ley general que regula las playas ese uso espurio que se está haciendo de las playas. Para eso está el 155 para evitar estas decisiones arbitrarias de determinados políticos, por eso mi crítica no solo es para ese cacique de turno que permite estas barrabasadas sino también para quien no corrige a ese cacique de turno, y en este caso si tienen razón algunos órganos de la Generalitat, también caciques por otra parte, que responsabilizan al Gobierno de no actuar, sería Subdelegación del Gobierno el que tendría que sancionar o llamar al orden a este cacique, a este alcalde que permite esto que está pasando" resume Serafín Giraldo.