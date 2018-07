La ikurriña no ondeará en Ayuntamiento de Pamplona, pero sí habrá un mástil vacío

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado que la ikurriña no ondeará mañana, con motivo del inicio de los Sanfermines, en el balcón de la Casa Consistorial, donde sí habrá un mástil vacío que representará a las identidades que "todavía hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento".

"Ikurriña siempre ha habido y siempre habrá, desde chiquitín siempre he conocido la ikurriña de una manera u otra, el problema es si la ikurriña ondeará del mástil o si va a ser perseguida a porrazos por la plaza", ha respondido el alcalde al ser preguntado al respecto por los periodistas. Esto último, la persecución de quienes exhiban la ikurriña durante el lanzamiento del chupinazo que dará inicio a los Sanfermines, "no va a ocurrir", ha asegurado.

Al mismo tiempo ha anunciado que esta bandera no ondeará en el mástil del Ayuntamiento por "una cuestión fundamental que es que existe sobre la mesa una amenaza de índole jurídica" y es que las sentencias judiciales que están conociendo ante las denuncias presentadas en ediciones anteriores por este motivo les "preocupa". Por eso y "salvo que un juez lo prohíba", habrá un mástil vacío que "representará las identidades proscritas, las que todavía no hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento".

Para el alcalde lo "realmente preocupante más allá de la distancia entre la ciudadanía y determinadas decisiones judiciales es que todavía pueda haber gente en Europa, en Navarra, en Pamplona que crea que se pueden prohibir banderas".

La colocación de la ikurriña en la fachada del Ayuntamiento el 6 de julio de 2017 ha sido anulada por el juzgado contencioso administrativo que ha impuesto al Consistorio el pago de 8.000 euros por costas. Resoluciones similares se han emitido en el resto de ayuntamientos que con motivo de sus fiestas izaron esta bandera.