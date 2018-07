Un hombre muere ahogado en la playa de La Fosca de Palamós, en Girona

Un hombre de entre 70 y 80 años ha muerto hoy ahogado en la playa de La Fosca de la localidad gerundense de Palamós.

Protección Civil ha informado de que un bañista ha alertado a los servicios de emergencia después de divisar un cuerpo flotando en el agua a unos quince metros de la costa.

Este testigo ha llamado al teléfono de emergencia sobre las 10.00 horas y la Policía Local se ha encargado de sacar el cadáver del agua, mientras que los sanitarios desplazados no han podido hacer nada para salvar la vida del bañista.

La playa, en la que ondea bandera amarilla, cuenta con servicio de vigilancia, pero a la hora en que se ha producido el suceso todavía no había comenzado el turno.

Desde Protección Social se aconseja a los bañistas que no sobrevaloren sus aptitudes como nadadores, que no se metan en el mar si no se encuentran bien y que, en caso de que el malestar sobrevenga ya en el agua, regresen a la arena inmediatamente.