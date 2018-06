La Fiscalía pide el ingreso en prisión del guardia civil de La Manada que intentó renovar el pasaporte

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Navarra que convoque una nueva vista para pedir el ingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, ante el riesgo de fuga que se manifiesta en su intento de conseguir el pasaporte pese a la prohibición de salir de España.

La Fiscalía General del Estado ha informado de esta petición después de que la Fiscalía de Navarra haya recibido la comunicación de la Jefatura Superior de Policía en la que le informa de ese intento, que se produjo en la mañana del lunes 25, apenas tres días después de su puesta en libertad bajo fianza.

La Fiscalía solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión ante el "riesgo de fuga" manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida "expresamente acordada" en el auto de que "no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro".

El Ministerio Público ha pedido también a la Sala que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando oficialmente del hecho al juzgado de guardia de Sevilla, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un "posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa".

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto con los otros miembros de La Manada, intentó obtener el pasaporte el pasado lunes, el mismo día que declaraba por primera vez ante el juzgado en Sevilla, pero su petición fue rechazada.



El fiscal ha presentado un recurso de súplica al auto que decretó la puesta en libertad provisional de los cinco miembros de La Manada al considerar que no solo existe riesgo de fuga de los condenados, sino también de reiteración delictiva.

En el escrito, el fiscal destaca que el riesgo de fuga "no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio", ya que, si bien las penas son muy inferiores a las solicitadas, "no es menos cierto que, aun no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de un delito grave".

Además, el fiscal recuerda que cuatro de los cinco condenados en Pamplona están siendo investigados por un presunto abuso sexual y contra la intimidad en la localidad cordobesa de Pozoblanco, "delitos que, como mínimo, llevan aparejadas penas de uno a tres años de prisión y de dos a cinco años, respectivamente, lo que incrementa el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia".

Respecto a la posibilidad de reiteración delictiva, el fiscal señala que hay al menos indicios de que las acciones de La Manada en los Sanfermines de 2016 "no son un hecho aislado".

La alegación de que los procesados no van a reincidir porque han perdido su anonimato, según el fiscal, "simplemente conduce a excluir el riesgo de reiteración delictiva a cualquier procesado por hechos graves que hayan tenido trascendencia mediática, y a hacer innecesaria dicha medida cautelar".

Para el fiscal, es necesario ponderar el derecho de los procesados y la debida protección de la víctima y en este caso considera que "ha primado el primero sobre el segundo".

Por otro lado, en el recurso se rechaza la medida cautelar de prohibir a los condenados entrar en la Comunidad de Madrid, ya que "supone una mayor limitación deambulatoria por el territorio nacional para la víctima que para los propios acusados".