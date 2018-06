La Fiscalía, el Ayuntamiento y el Gobierno navarro recurren el auto de libertad de La Manada

La Fiscalía de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral han anunciado que van a recurrir el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dejar en libertad provisional, tras el pago de una fianza de 6.000 euros, a los cinco integrantes de La Manada condenados a nueve años de prisión.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado la presentación del recurso de súplica ante la Sección Segunda, al igual que el Ayuntamiento de Pamplona, donde el alcalde de la capital navarra, Joseba Asirón, ha anunciado que recurrirán el auto conocido ayer, una decisión que no comparte y que le provoca un "profundo desagrado". "Vamos a seguir hasta el final, vamos a recurrir también la puesta en libertad", ha indicado esta mañana a los medios de comunicación.

También va a recurrir el auto el Gobierno de Navarra, al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva por parte de los condenados. "Esperemos que no ocurra nada parecido a aquel fatídico 7 de julio (de 2016) ni en Pamplona ni en ninguna otra parte, pero el riesgo existe", ha señalado en conferencia de prensa la consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno Foral, María José Beaumont.

El Gobierno de Navarra también va a argumentar que el recurso de apelación a la sentencia que condenó a los miembros de La Manada por abuso sexual no va a tardar mucho en resolverse, unos dos o tres meses, ha calculado la consejera. En ese sentido, fuentes de la Audiencia Provincial han indicado a Efe que los recursos de súplica que las acusaciones están preparando al auto de ayer no interfieren con los recursos de apelación que todas las partes han presentado a la sentencia. Estos recursos de súplica a la puesta en libertad "ni retrasan, ni paralizan, ni interfieren" con los recursos presentados a la sentencia, han explicado. De hecho, ha destacado dicha fuente, estos nuevos recursos de súplica se presentan ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y los anteriores se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por lo que se tramitan de forma paralela y no interfieren entre sí.

La resolución de estos recursos de súplica a la libertad provisional no tiene una fecha límite, al contrario que el auto, que debía emitirse antes del 7 de julio, al ser esa la fecha en que se cumplían dos años de prisión provisional, que es el máximo legal. Los familiares y abogados de los cinco condenados están entregando hoy en una entidad bancaria las fianzas de 6.000 euros para obtener de la Sección Segunda el correspondiente mandamiento judicial, que se enviará a las prisiones de Pamplona y Alcalá Meco para la puesta en libertad de los miembros de La Manada.