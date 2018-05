Fiscalía denuncia a juez que habló de "terrorismo policial" en un foro online

La Fiscalía de Barcelona ha denunciado por un delito de injurias graves a los cuerpos y fuerzas de seguridad a Federico Vidal, el juez de Barcelona que fue sancionado por asegurar en un foro "online" de magistrados que en Cataluña se sufría "terrorismo policial".

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, la ha remitido la Fiscalía a los juzgados de Barcelona que, por reparto, se la han asignado al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, el mismo que investiga los preparativos del referéndum del 1-O.

Vidal, titular del juzgado contencioso-administrativo número 17 de Barcelona, fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sancionado con 600 euros, por publicar unos comentarios relativos a la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O, en un foro de jueces "online", a través de su cuenta oficial.

"¿Nadie tiene nada que decir sobre terrorismo policial, que sí sufrimos en Cataluña? ¿Ni sobre los 890 heridos que han provocado los terroristas uniformados? ¿Ni sobre los 2,3 millones de personas que se han visto coaccionadas, insultadas y despreciadas por querer votar?", sostenía el juez, que añadía: "Hacemos como su Borbónica Majestad y nos miramos el ombligo para no perder la plaza (...)".

El Consejo General del Poder Judicial sancionó al juez por una falta grave de desconsideración respecto a instituciones y funcionarios de la policía judicial, teniendo en cuenta que envió sus comentarios a través del correo electrónico oficial proporcionado por el órgano de gobierno de los jueces.

Posteriormente, el Consejo denunció al juez ante la Fiscalía de Barcelona, que ha presentado su denuncia sin practicar ninguna diligencia de investigación, teniendo en cuenta que "tanto el hecho como la persona responsable del mismo se halla delimitado e identificada respectivamente a raíz de la documentación obrante en las actuaciones".

La denuncia de la Fiscalía acusa a Federico Vidal de un delito de injurias graves a cuerpos y fuerzas de seguridad, que está castigado con penas de multa.

Tras recibir la denuncia, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha abierto diligencias indeterminadas y estudiará si es competente para investigarla, antes de decidir si la admite o no a trámite.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya archivó una denuncia que un particular había presentado contra Vidal, al entender que no era competente para investigar al juez, dado que el supuesto delito no lo habría cometido en el ejercicio de su cargo.

La sala penal del TSJC declaró su falta de competencia, en un auto en el que recordaba que a este órgano judicial le corresponde solo investigar los delitos cometidos por jueces o magistrados en el ejercicio de su cargo.