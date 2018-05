Fiscalía no ve delito de odio en la agresión al actor africano Marius Makon

La Fiscalía no considera que la agresión al actor africano Marius Makon en un bar de Móstoles el pasado 4 de marzo pueda ser tipificada como delito de odio, sino más bien como un delito de lesiones en la información remitida al Juzgado de Instrucción 1 de esta localidad, que ha abierto diligencias previas.

Fuentes fiscales han informado a Efe de que el Ministerio Público no considera que haya quedado acreditado el delito de odio, aunque eso no quiere decir que pueda modificar la calificación jurídica de los hechos a lo largo de la instrucción penal.

Se da la circunstancia de que la Policía Nacional tampoco apreció un delito de odio en la agresión al actor africano, sino un altercado en el que la agresora, en evidente estado de embriaguez, estalló una botella de cerveza en la cabeza del hombre.

De hecho, la detenida, de 33 años y originaria de El Salvador, había protagonizado ya algunos incidentes en este local antes de la agresión a Makon y cuenta con antecedentes policiales por hechos similares en otras ocasiones, según fuentes policiales.

Los hechos, denunciados por el propio agredido y llevados a la fiscalía por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ocurrieron alrededor de 7.30 horas del 4 de marzo, cuando el actor se acercó a la barra de una cervecería de Móstoles en compañía de sus amigos para pedir una consumición.

Según la denuncia, en ese momento, la mujer le abordó y le dijo "no quiero negros en el local ni delante mío", al tiempo que afirmó que podía "matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca".

Pese a que el actor hizo caso omiso, la mujer volvió a insultarle y, agarrando una botella de cerveza de la barra, la estrelló contra la cabeza del actor propinándole un segundo golpe que le provocó brechas y heridas de diversa consideración.

Inmediatamente, los propietarios del establecimiento llamaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad que se personaron en el local y recomendaron al agredido que presentara una denuncia contra la mujer.

Makon declaró que la mujer que le agredió "no sabía" y "no se da cuenta" de la existencia de la ley, por lo que considera que "necesita cariño" y que, "de verdad, la perdona", a pesar de que "no quiere restar importancia al asunto".