Fiscales jefe tachan de imprudentes y desafortunadas las palabras de Catalá

Las fiscales jefes de Barcelona, Sevilla y Bilbao han tachado de "no prudentes" y "desafortunadas" las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el magistrado del voto particular de la sentencia de la Manada, ya que entran en el terreno personal y no son propias de un ministro.

"Él pertenece al Ejecutivo y nosotros al Judicial, yo no hablo de cómo debe llevar él su cartera, creo que es mejor que él no opine cómo dictan las resoluciones los tribunales", ha afirmado la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, en declaraciones a los periodistas durante unas jornadas de fiscales provinciales celebradas hoy en El Escorial (Madrid).

Se ha referido así a las declaraciones el pasado lunes de Catalá, cuando apuntó que el juez de la Audiencia de Navarra que emitió un voto particular al fallo en el que defiende la absolución de los cinco acusados "tiene algún problema singular".

Para Talón, el responsable de Justicia "no tiene que valorar las resoluciones de los tribunales" y sus palabras fueron "por lo menos desafortunadas", por lo que comparte el criterio de las asociaciones de fiscales de pedir su dimisión.

"Cada uno tenemos que saber lo que decimos en el momento en que lo decimos", ha añadido.

Ello no quiere decir, ha aclarado, que esté de acuerdo con el voto particular de la sentencia, que no ve delito en la actuación de la Manada: "No lo comparto en absoluto, me parecen muy desafortunadas las palabras que emplea y no me gusta".

En cuanto a la sentencia, Talón cree que es recurrible en vista de cómo describe los hechos probados.

También ha hablado de Catalá, en declaraciones a Efe, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, para quien el ministro "debería haber meditado bastante" antes de hacer esas declaraciones.

"Un ministro de Justicia no debería haber entrado en un tema personal" y "está difundiendo una información que creo que debería habérsela ahorrado", ha dicho.

En cuanto a la sentencia, discrepa del fallo porque "con esos mismos hechos probados y con algún argumento concreto, como por ejemplo cuando indica que en un vídeo (la víctima) estaba acorralada, agazapada y gritaba, se podía haber construido una intimidación" y condenado así por violación y no por abuso.

Segarra cree así que el recurso es "una oportunidad para que otra tesis respecto a esa sentencia triunfe" y ha añadido que lo importante es que haya sido condenatoria y haya puesto sobre la mesa lo "repugnante" que es el uso de una mujer como un objeto.

La fiscal jefe de Bilbao, Ana Barrilero, ha tildado de "no prudentes" las declaraciones de Catalá porque siembran "una sospecha" sobre una persona.

"Puedes estar de acuerdo o no, pero no hacer una alusión personal", ha opinado a Efe, y ha coincidido con sus compañeras en que la sentencia tiene "campo abierto para recurrir".