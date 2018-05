Fiscal pide 10 años para acusado de integrar aparato de propaganda de Dáesh

La Fiscalía ha mantenido su petición de 10 años de cárcel para un marroquí acusado de formar parte de la red propagandística del Dáesh al entender que con su actividad en las redes ayudó "de forma denodada a la organización terrorista", por lo que le considera integrante de la misma y no "un mero colaborador".

Así lo ha expuesto la fiscal de la Audiencia Nacional Montserrat García al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, poco antes de que el juicio, que comenzó ayer, quedara visto para sentencia.

El acusado, Abdallah L., detenido en Valencia en 2016 y para quien su defensa ha pedido la absolución, ha rebatido por su parte las acusaciones de la fiscal al hacer uso de su derecho a la última palabra y ha manifestado que, pese a que no se ha mencionado en el juicio, en el sumario constan las críticas que lanzó contra el líder del Estado Islámico, Abu Bakr Al Baghdadi, al que dice que acusó de luchar "por el trono".

"Soy amable en el diálogo y esta característica no es compatible con el radicalismo. Los de Dáesh si no estás de acuerdo con algo te llaman infiel, los radicales no perdonan a nadie", ha expuesto también para tratar de demostrar su falta de vínculos con esta organización terrorista.

La fiscal ha considerado por su parte que la voluntad del acusado durante todo el proceso ha sido la de "alterar la realidad" dándole "una interpretación personal que intente darle la vuelta a lo que de forma objetiva va a quedar plenamente acreditado".

Uno de los indicios que ha expuesto en su informe es que el acusado, pese a regentar dos establecimientos -un locutorio y una tienda de souvenirs, dedicaba la muchísimas horas del día destinado a trasladar su ideario en las redes sociales.

También ha ido desgranando todos los obstáculos que el acusado ha ido poniendo a la investigación como su negativa a dar sus claves en las redes alegando que no quería que se vieran sus contactos y ha destacado las medidas de seguridad que adoptaba para no ser identificado.

Entre los contactos que tenía en redes, la Fiscalía ha destacado el que mantenía con el considerado integrante del aparato de propaganda de Dáesh Achraf Ben Mohamed Ben Jouied, "Abu Anas Al Andalusi" y ha sostenido que el acusado se dedicaba a labores de captación para lo que había creado un grupo con 22 seguidores, algunos de los cuáles le llamaba sheik (sabio o profesor) con el que, a juicio de la fiscal, pretendía obtener notoriedad entre los simpatizantes de la yihad.

A este respecto, el presunto yihadista ha replicado: "dicen que soy un sehik y tengo 22 seguidores. Un sheik con 22 alumnos y no convence a ninguno es un profesor fracasado" y, respecto a las precauciones para preservar su identidad, ha señalado que si una persona pretendiese eso no tendría como él un perfil en Facebook con su foto, nombre y dirección.

La Fiscalía, que no ha creído su versión de los hechos, le sitúa "entre los autodenominados activistas informativos" de la organización terrorista y le define como una "prolongación del Dáesh en España".