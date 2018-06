Fiscal exige Núñez "pronunciamiento expreso" exclusiones tras auto jueces ERE

La Fiscalía ha exigido a la jueza María Núñez, instructora del caso ERE, un "pronunciamiento expreso" sobre la incidencia de que el tribunal que enjuicia la pieza política haya aclarado que en la misma no se juzga a los acusados por cada ayuda dada, para anular las exclusiones de éstos de las piezas separadas.

En un escrito del 5 de junio, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público recurre en reforma una providencia dictada por Núñez el 30 de mayo en la que rechaza su petición de dejar sin efecto la exclusión del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de la causa que investiga las ayudas otorgadas a las empresas de la Faja Pirítica de Huelva.

Núñez excluyó a Barberá de esta pieza en octubre del 2017, al estimar la petición de su defensa alegando el principio "non bis in idem" por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, al considerar que ya está siendo procesado por todas las ayudas dadas en la pieza política donde se le juzga -junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta- por prevaricación y malversación al crear y mantener un "procedimiento específico" para repartir dichas ayudas de forma arbitraria y sin control.

Seguía así el criterio marcado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que ha ido excluyendo a varios de los acusados en la pieza política de las causas separadas sobre ayudas concretas argumentando que el "afán globalizador" de la Fiscalía al acusarlos no sólo de prevaricación sino de un delito continuado de malversación hace que se les juzgue tanto por la creación del sistema como por su uso al dar las ayudas.

El Ministerio Público -y también la Junta que renunció a ejercer la acusación particular en la pieza política pero no en el resto- defienden lo contrario y la Fiscalía pidió, en las cuestiones previas de este juicio, al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia que enjuicia el procedimiento específico que delimitara expresamente qué se estaba juzgando.

El tribunal, en un auto del 9 de febrero, dejó claro que las ayudas individuales otorgadas al amparo del llamado procedimiento específico no son objeto de este juicio, y partiendo de ello la Fiscalía ha recurrido sin éxito varias exclusiones de excargos de la Junta de piezas separadas.

Así lo hizo el 18 de mayo con la exclusión de Barberá en la pieza sobre la Faja Pirítica de Huelva, pero Núñez rechazó su recurso en una providencia el 30 de mayo si bien la Fiscalía ha vuelto a recurrir alegando que su decisión adolece de "incongruencia omisiva con menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva" ya que la jueza ha "omitido" un "pronunciamento expreso" sobre la cuestión planteada.

El Ministerio Público entiende que Núñez debe pronunciarse expresamente sobre la incidencia de la delimitación del objeto del juicio de la pieza política realizada por el tribunal y "dejar sin efecto" la exclusión de Barberá en la pieza de la Faja Pirítica como "única manera de evitar la impunidad" de su conducta en estos hechos.

"Este pronunciamiento ha sido omitido por la magistrada instructora, incurriendo en incongruencia omisiva que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del Ministerio Pública al vedar la posibilidad de que se dirija procedimiento contra el investigado, de quien constan sólidos indicios de su participación dolosa en el pago irregular de ayudas concedidas de manera absolutamente ilícita a empresas de la Faja Pirítica de Huelva", concluye.