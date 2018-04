Fiscal no acude a las testificales del herido por una pelota de goma el 1-O

La Fiscalía no ha acudido hoy a la declaración de los cinco testigos citados por el juez de Barcelona que investiga la querella contra la Policía Nacional que presentó Roger Español, el hombre que fue herido en un ojo por el disparo de una pelota de goma en las cargas policiales del 1-O.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha tomado hoy declaración a cinco testigos de los hechos, propuestos por la acusación particular, para aclarar las circunstancias en que Español recibió el impacto de la pelota de goma en el ojo.

A la comparecencia no ha acudido el fiscal del juzgado, quien no está obligado a presenciar las testificales -puede acceder a ellas posteriormente, a través de la grabación de la declaración-, aunque si no asiste no puede formular preguntas.

Además del magistrado, a las declaraciones han asistido solo las abogadas Anaïs Franquesa y Laia Serra, que representan, respectivamente, a la acusación particular ejercida por el propio herido y al Ayuntamiento de Barcelona, como acusación popular en la causa.

Según las mismas fuentes, un periodista del semanario La Directa que ha declarado hoy como testigo ha asegurado que vio a un agente de la Policía Nacional cargar la escopeta y disparar la pelota de goma en dirección a Roger Español, apuntando y con una trayectoria directa.

El testigo ha precisado que el agente, que usó la escopeta de pelotas de goma mientras se retiraba caminando de espaldas junto al resto de antidisturbios de la Policía Nacional que se había desplegado, disparó a una distancia no superior a 15 metros respecto al lugar en que el querellante se encontraba.

Los protocolos policiales sobre el uso de pelotas de goma, que en Cataluña están prohibidas desde mayo de 2015 para los Mossos d'Esquadra, establece que el disparo se debe efectuar apuntando al suelo, de forma que la pelota salga rebotada y, por lo tanto, con menor potencia en caso de impactar contra una persona.

Además del periodista, han declarado hoy como testigos una vecina, dos fotógrafos y un miembro del equipo legal "Som Defensores", red de observadores integrada por unos 200 voluntarios encargados de velar por los derechos civiles y políticos el 1-O.

Los testigos han añadido, según las mismas fuentes, que cuando Roger Español resultó herido la Policía Nacional se estaba retirando, retrocediendo, pero de una forma ordenada, sin que la situación pudiera tildarse de caótica ni de peligro.

Asimismo, dos de los testigos han asegurado que, después de que Español recibiera el impacto en el ojo, escucharon otros dos disparos y vieron a una persona que resultaba herida en la pierna por otra pelota de goma.

Español presentó una querella por un delito de lesiones contra el agente de la Policía Nacional y contra dos mandos del cuerpo que presenciaron los hechos.