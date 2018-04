Expresidenta del TC reconoce una imagen de politización del tribunal negativa

La expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha reconocido hoy en Vitoria que existe una "imagen de politización" de este órgano que es "muy negativa" pero ha remarcado que durante su "larga experiencia" en el TC este tribunal "jamas actuó politizadamente o a favor de una determinada opción".

Casas, que presidió el TC entre 2004 y 2011, ha pronunciado hoy una conferencia en la capital alavesa centrada en cuestiones de igualdad de genero, especialmente en el ámbito laboral, invitada por el Foro Económico de Álava.

La catedrática de derecho de trabajo de la Universidad Complutense de Madrid ha respondido asimismo a diversas preguntas vinculadas con la actualidad política, como la politización de la justicia, la reforma constitucional y Cataluña.

La expresidenta del TC ha asegurado que ella "jamás" recibió una llamada del presidente del Gobierno durante el tiempo que estuvo al frente de este órgano aunque ha reconocido que existe una imagen de politización del TC que es "muy negativa" y que no se debe al propio tribunal.

"El buen comportamiento de las instituciones no solo depende de ellas, sino de lo que con ellas se hace", ha remarcado Casas, quien ha achacado las críticas de politización al sistema de cuotas en el que ha "degenerado" la forma de elección de los magistrados del TC, que llegan al órgano con el "sambenito de: propuesto por el PP, propuesto por el PSOE..."

"Los magistrados sean propuestos por quiénes sean propuestos una vez que llegan allí son absolutamente independientes y ejercen la interpretación de la Constitución con arreglo a la razón jurídica", ha resumido.

Sobre la situación del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, Casas ha respaldado la legitimidad del Tribunal Supremo y ha recordado que la justicia alemana ha interpretado el delito de rebelión con arreglo a la jurisprudencia de ese país, como se establece que se tiene que hacer.

"Cosa distinta es que guste o no", ha añadido Casas, que también se ha referido a las "declaraciones no muy afortunadas" sobre el otro delito, el de malversación, por el que se ha pedido la extradición de Puigdemont, que hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al afirmar que no se habían utilizado fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"El Estado de Derecho español se ha demostrado que funciona. El Tribunal Supremo tiene toda la legitimidad y capacidad para hacer lo que tiene que hacer conforme a la leyes españolas", ha subrayado.

Casas también ha defendido la necesidad de una reforma de la Constitución aunque ha reconocido la fortaleza "impresionante" que ha demostrado la Carta Magna que "ha resuelto dos crisis importantes: el 23 F y la independencia de Cataluña".