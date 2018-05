Exmiembro de los GAL niega ser yihadista y que fuera a inmolarse en Segovia

El exmiembro de los GAL Daniel Fernández Aceña ha negado hoy en el juicio haberse convertido al yihadismo y que tuviera la intención de cometer un atentado inmolándose en un autobús en Segovia tal como han mantenido guardias civiles y testigos que han comparecido en la vista.

La Audiencia Nacional ha iniciado hoy el juicio de Daniel Fernández Aceña, para quien el fiscal pide diez años de prisión como presunto autor de delitos de adoctrinamiento y de exaltación del terrorismo.

Cuando el 12 de diciembre de 2016 fue detenido en Segovia, la Guardia Civil consideró que Fernández Aceña, condenado a 29 años de cárcel en 1985 por el asesinato del trabajador ferroviario francés Jean-Pierre Leiva, era un peligroso "lobo solitario" capaz de cometer un atentado en cualquier momento.

Fernández Aceña fue denunciado por malos tratos por su exesposa, con la que convivía en su domicilio de Palencia y por lo que volvió a ingresar en prisión, de la que salió en abril de 2013, desde cuando vivió ya separado en Segovia, y ahora se encuentra preso por la causa de yihadismo.

La exesposa de Fernández Aceña ha explicado al tribunal que poco antes de separarse empezó a notar en su entonces marido "un cambio de actitud y de ideas" y "se alegraba de atentados terroristas como los cometidos en las Torres Gemelas" de Nueva York (Estados Unidos).

"Al final era un acoso, una presión y un agobio constante que se tradujo en que empezaron a aparecer en casa fotos de Bin Laden y ya no me dejaba entrar en su despacho donde estaba todo el día con el ordenador", ha recordado.

Ha añadido que cuando le denunció por violencia machista entregó a la Policía varias armas que su exmarido tenía escondidas en el despacho.

También ha testificado la directora de un centro de servicios sociales de la provincia de Segovia en el que vivió un tiempo el acusado tras salir de prisión por el asunto de los malos tratos a su exmujer.

Esta testigo ha relatado que profesionales del centro le comentaron que Fernández Aceña les comentó que tenía la intención de inmolarse en un autobús y que hablaba por teléfono con otras personas en un idioma que parecía árabe.

Igualmente ha declarado como testigo la trabajadora social de un centro psiquiátrico de Segovia a donde iba dos tardes a la semana el acusado -cuando ya vivía en una habitación alquilada en un piso de esta ciudad- para asistir a talleres ocupacionales.

Ha recordado que en las entrevistas que tenía con él le enseñaba vídeos de decapitaciones, realizaba apología de los yihadistas y hablaba de que iba a inmolarse para entrar en el paraíso además de "infravalorar mucho a la mujer".

Ha añadido que le entregó dos balas para advertirle de que no comentara nada de todo lo que hablaba con ella sobre estos temas.

El acusado ha asegurado que lo que le contó a esta mujer "fue un vacile" y ha reconocido que es un poco "excéntrico". "Le dije que cómo podían los yihadistas hacer ciertas cosas y me puse de abogado del diablo para ver las razones que les movían", ha aclarado.

Y ha asegurado: "No tenía intención de inmolarme, me parece una estupidez, puedo entender que esa gente tenga esa mentalidad pero no va con mi forma de ser, yo tengo miedo a la muerte y a sufrir y no quiero morirme y mucho menos haciendo daño a otras personas".

Ha reconocido que consultó y descargó imágenes con contenidos yihadistas en internet y que las guardó pero "para enseñar lo que puede llegar a hacer el hombre lo que no significa que esté de acuerdo".

También han testificado dos guardias civiles que ha dicho que decidieron detener al acusado al tener conocimiento de su actividad en las redes sociales y de sus intenciones de inmolarse para evitar que pudiera cometer un atentado.

"Había un riesgo significado" pues "era un caso de actor solitario de libro" y "vimos que podía pasar la acción" tras realizar búsquedas en internet como "masacre en Segovia" y sobre ataques suicidas, ha subrayado uno de los guardias civiles.