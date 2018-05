IU exige al Gobierno que retire la medalla y los privilegios a Billy el Niño

Izquierda Unida (IU) reclama al Gobierno que retire al inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco alias "Billy el Niño" la medalla de plata al mérito policial que le concedió el ministro Rodolfo Martín Villa en 1977.

IU ha registrado hoy una iniciativa parlamentaria en la que pide al Congreso que inste al Gobierno a "revertir de manera inmediata una situación contraria a la ética, a los principios democráticos y a la dignidad de las víctimas, retirando la condecoración a González Pacheco y anulando los privilegios asociados a ella".

La propuesta, impulsada por el coordinador federal, Alberto Garzón, y la diputada Eva García, se produce tras la "vergonzosa intervención" de ayer del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

"Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración, que no la ha concedido este Ejecutivo. Se concedió hace más de cuarenta años y nadie ha solicitado oficialmente que se retire, no parece que haya tampoco justificación legal y no se tiene constancia de que esa condecoración se le haya retirado a nadie. Cumplamos con la ley y seamos serios", dijo Zoido en presencia de varias víctimas de Billy el Niño.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Billy el Niño disfruta de una pensión anual vitalicia equivalente al 15% de 14 mensualidades de sueldo y trienios gracias a la medalla de plata al Mérito Policial.

La iniciativa de IU insta también a "iniciar de manera inmediata la revisión de cuantas concesiones de este tipo de condecoraciones y reconocimientos a miembros de la policía política del franquismo se hayan establecido para retirar aquellas que vulneren lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica en cuanto a la prohibición de subvenciones o ayudas a personas que supongan una exaltación de la represión de la dictadura".

Eva García considera que aunque el caso de González Pacheco es, con seguridad, el más mediático, "es bastante probable que no sea el único, sino que podamos encontrar otros ejemplos de reconocimiento de distinto tipo en personas vinculadas a los aparatos represivos de la dictadura militar".