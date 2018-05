Exconsejero Recio niega que se destruyera documentación al revisar ayudas ERE

JUICIO ERE

Sevilla, 28 may (EFE).- El exconsejero de Empleo entre 2010 y 2012, Manuel Recio, ha dicho hoy estar "seguro de que no" se destruyó documentación durante la revisión de los expedientes de concesión de las ayudas otorgadas por sus antecesores que se hizo bajo su mandato al estallar el caso ERE.,Recio ha declarado como testigo en la pieza política de esta causa en la que se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento especí