ETA asume no haber logrado sus objetivos y vuelve a clasificar a las víctimas

TERRORISMO ETA

San Sebastián, 7 may (EFE).- Una representación de la disuelta ETA asume que no ha conseguido sus objetivos, aunque cree que todavía hay opciones de lograrlos, al tiempo que reconoce "todo el daño causado", pero vuelve a clasificar a las víctimas entre aquellas que estuvieron "en el centro mismo del conflicto a propósito y quienes no han estado ahí".,El diario "Gara" adelanta hoy un fragmento de una entrevista realizada en las últimas semanas, antes del anuncio de disolución, a una representació