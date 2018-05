ETA anuncia por carta el final de su ciclo y desmantela sus estructuras

La organización terrorista ETA ha anunciado por carta que ha dado por finalizado su ciclo histórico y su función y que ha desmantelado "completamente todas sus estructuras".

En la carta en euskera, fechada el pasado 16 de abril y remitida por la organización terrorista a varias instituciones y agentes políticos, a la que ha tenido acceso Efe, ETA hace pública su decisión de "dar por terminados" su "ciclo histórico" y su "función", dando "fin a su recorrido", adoptada después de un debate interno.

No obstante, fuentes de la lucha antiterrorista han señalado a Efe que no se trata del comunicado de disolución definitiva de la banda terrorista, que se espera para los próximos días.

Tras conocer el contenido de la carta, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho desde Marrakech (Marruecos) que los integrantes de la banda terrorista "deberán pagar por sus culpas" porque "no habrá ningún tipo de impunidad" para ellos,

ETA "miente una vez más y vuelve a pretender confundir a la sociedad" porque no es cierto que se ha disuelto, sino que "ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad, el estado de derecho, la sociedad española y la judicatura", ha recalcado Zoido.

El contenido de esta carta se ha conocido dos días antes del acto que se celebrará el próximo viernes en Cambo (País Vasco francés) con motivo de la disolución de ETA, organizado por el Grupo Internacional de Contacto, el Foro Social Permanente y Bake Bidea.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, encabezará la delegación del partido en el acto de Cambo con "una simple vocación notarial", según ha decidido hoy la dirección del partido, que no ha entrado a analizar públicamente la carta de ETA, sobre la que tampoco se ha pronunciado el Gobierno Vasco.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado esta semana a los agentes internacionales que han trabajado para que se produzca el fin de ETA el agradecimiento del Gobierno Vasco por su participación, su implicación y su preocupación en torno a la disolución de la banda terrorista, según ha desvelado hoy el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka.

El portavoz ha avanzado que el Gobierno Vasco no descarta que tras la declaración que ETA "ha anunciado para mañana" pueda producirse una reacción compartida con el Gobierno de Navarra.

El medio digital Naiz publica hoy que mañana se hará pública la declaración de ETA sobre el final de la organización tras el debate mantenido por su militancia en los últimos meses.

Al frente de la delegación de EH Bildu en el acto de Cambo estará su coordinador general, Arnaldo Ortegi, mientras que Podemos Euskadi también estará representado en el acto por la parlamentaria vasca Eukene Arana y el secretario de Comunicación, Andeka Larrea.

UGT-Euskadi asistirá al acto con una delegación encabezada por su secretario general, Raúl Arza, para "certificar de una vez por todas que la organización terrorista ETA desaparece definitivamente tras décadas de terror, acoso, extorsión y asesinatos al conjunto de la sociedad vasca y española".

Por el contrario, Comisiones Obreras ha hecho pública hoy su decisión de no acudir al encuentro de Cambo "por falta de información" y por respeto a su "propia historia de confrontación contra el terrorismo de ETA", ya que no quiere "contribuir a blanquear" su final.

La organización terrorista advierte en su carta de que, si bien da por terminada su actividad, el conflicto político no ha terminado y responsabiliza a los Estados español y francés de haber alargado ese proceso y haber prolongado con ello el sufrimiento.

Según expone, "como consecuencia del cambio estratégico de toda la izquierda abertzale, ETA ha llevado a término el proceso iniciado en 2010, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria".

La organización terrorista destaca que su decisión "cierra el ciclo histórico de 60 años de ETA", si bien matiza que no supera "el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia", ya que "el conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA".