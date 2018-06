Estas son las aplicaciones que tienes que usar para evitar atascos

España es uno de los países más congestionados de Europa según los informes de medición de tráfico que se publican cada año. No solo cuando llegan las vacaciones de verano, que es cuando se produce la estampida en masa de millones de coches repartidos por las carreteras de nuestro país, sino también en los diferentes puentes vacacionales, las Navidades, Semana Santa... Sin embargo, esta es la época del año en la que más coches se mueven. Así que no está de más conocer algunas aplicaciones móviles para evitar -o sufrir lo menos posible- los tremendos atascos que se pueden llegar a formar en España. A continuación, señalamos las de mayor popularidad y que han dado alternativas a las vías principales para ir un poco más relajado al volante.

WAZE

Más de 65 millones de personas en el mundo utilizan esta popular aplicación. Google, que ha sido muy listo, ya se ha hecho con ella para gestionarla. Es una aplicación que funciona casi -y sin el casi- como una red social. Waze, una app de origen israelí, se nutre de la información que los llamados wazers para saber qué es lo que está ocurriendo a tiempo real en las carreteras (atascos, radares, accidentes o controles) y utiliza el GPS del móvil para captar tu posición y te informa de cualquier incidente.

Y lo más interesente: memoriza la ruta que estás recorriendo y te propone caminos alternativos -que puedes aceptar o no- para evitar el atasco. Funciona, de verdad. No siempre recortas mucho tiempo, pero al mandarte por vías secundarias, estas están mucho menos concurridas que las autovías o atuopistas. Como funciones adicionales de Waze, destacamos que te informa también del precio de la gasolina estés dónde estés. Ahora está colaborando con la DGT y se prestan ayuda mutua. ¿Cuál es el problema de Waze? Pues que consume mucha, muchísima batería. Con lo cual, tener un cable de alimentación para cargar el dispositivo móvil mientras se usa es la opción más recomendable.

GOOGLE MAPS

Esta conocida aplicación ha crecido exponencialmente en los últimos años. Las características que ofrecen a los usuarios son muy similares a Waze, y encima ha incorporado -además de los mapas, navegación GPS y transporte público- la predicción a tiempo real y la propuesta de rutas alternativas cuando atisba que se está generando atasco en la carretera. Y algo que hoy en día se considera más que un bien preciado, que es el tiempo que puedes tardar en encontrar un hueco para aparcar.

También te recuerda dónde has dejado tu coche si eres un poco despistado y seguro que a alguien le ha pasado más de una vez. Lo único que le falta a esta completísima aplicación es que aún no ha incorporado los avisos de radares de velocidad o las cámaras de semáforo en rojo. Google Maps es una alternativa fiable y sólida si no nos apetece usar Waze o nos hemos cansado de otras aplicaciones.

DGT

La Dirección General de Tráfico no podía ser menos y, con el gran despliegue humano y tecnológico que tienen para velar por nuestra seguridad en la carretera, también han desarrollado una aplicación móvil para cuando nos estemos desplazando por carretera. Vía GPS podrás prepararte y crearte tus propias rutas, además de la información de incidencias. Y un valor añadido que destaca por encima de otras aplicaciones, que es poder acceder a sus cámaras oficiales y consultar la localización exacta de radares.

Incluso nos ofrece la posibilidad de llamar al 112 en caso -Dios no lo quiera- de que tengamos una incidencia grave al volante. ¿Qué se puede mejorar, en este caso, de la app de la DGT? Pues que es una aplicación muy lenta. No se actualiza a tiempo real ni la información que aporta de la carreras, ni de los problemas que pueda haber de tráfico. Y esas actualizaciones pueden durar de 5 a 15 minutos. Una espera eterna que, en plena Operación salida te puede llegar a desesperar.

VÍA MICHELÍN

Michelin es una marca referencia en el mundo de la conducción durante unas cuantas décadas. El desarrollo de su app está ligado al prestigio de la marca, y en ella tenemos una gran variedad de funciones para hacernos el viaje más fácil. Su aplicación elabora la información del tráfico a partir de sus propios mapas y el GPS de nuestro móvil. También nos informa a tiempo real y nos avisa vía voz si localiza alguna incidencia en la carretera, ya sea por atasco, accidente o desvío, siempre teniendo en cuenta el sitio en el que nos encontramos en ese momento.

Además de estas funciones, Vía Michelín nos recalcula el tiempo según el estado real de las carreteras y nos ofrece tomar otros caminos para no excedernos de espera durante nuestro viaje, y ofrece alertas de todo tipo. Otras de las cosas que tiene esta app, aunque ya nos lo marque el velocímetro, es la velocidad a la que vas, incluso te avisa si has superado el límite permitido. Muy útil si, en un momento dado, no eres consciente de que vas más rápido de lo permitido o no has visto la señal de velocidad. Como punto negativo, por ponerle una mínima pega a una aplicación muy completa, es que el mapa no se mueve en sentido de la marcha.

SOCIALDRIVE

SocialDrive es una aplicación que actúa también como red social. Y es una plataforma puramente española, que en su día se inspiró en la mastodonte Waze. Ha tenido algún que otro problema desde que se creó por 'chivarse' de la presencia de radares móviles o controles policiales. La app siempre se ha defendido argumentando que han conseguido que sus usarios se ahorraran millones de euros en multas, lo cual no está nada mal.

Por eso está muy reconocida por su comunidad, que en poco tiempo ha alcanzado casi 2 millones de usuarios, que no está nada mal. Ahora está colaborando conjuntamente con la DGT para crear sinergias y apoyarse mutuamente. No necesitas registrarte ni decir quién eres, es una aplicación totalmente anónima. Eso sí, la única pega es que no hay margen de kilómetros para avisarte, ya que puede alertarte de un control de policía cuando aún quedan 150 kilómetros para que pases por ahí. Salvo eso, el resto está francamente bien, es altamente recomendable.

BONUS TRACK: GUÍA CAMPSA O REPSOL (SÍ, EN PAPEL)

Las guías de toda la vida. Las que aún pueden usar tus padres o usaban tus abuelos porque no se fían de un aparatito que se puede equivocar. Que también puede pasar, las aplicaciones no son perfectas. Obviamente, no te informa del tráfico a tiempo real ni te avisa de los radares o la velocidad, pero son guías muy, muy completas, con un amplio despliegue de mapas detallados e indicaciones a tener en cuenta cuando realizas un viaje en carretera. La guía Campsa o Repsol han estado siempre ahí, al pie del cañón, publicando año tras año estas guías que han sido referencia siempre. Quizá, si quieres recordar viejos tiempos o hacer de tu viaje una experiencia un poco más aventurera y romántica, nunca está de más tirar de estas guías que, a día de hoy, se siguen vendiendo y no parece que las vayan a retirar. El copiloto le va explicando el camino que hay que seguir al piloto. Se ha hecho siempre así hasta la irrupción brutal de la tecnología, y la gente también llegaba a los sitios, sin navegador ni teléfonos móviles. Las guías no fallan nunca. Por supuesto, es solo una opción más.

Estas son algunas de las opciones que puedes escoger para hacer un buen viaje y sin agobiarte en exceso con el tráfico. Ya sabes, precaución en la carretera y feliz verano. Lo importante es llegar.