Doctor Vela niega entregara bebés robados y no reconoce su firma en documento

BEBÉS ROBADOS (Previsión)

Madrid, 26 jun (EFE).- "Yo no sabía más que tema médico", "No recuerdo" y "Esto no es mío". El doctor Eduardo Vela, el primer juzgado por el caso de bebés robados en España, ha negado así su participación en el robo de una bebé en 1969, Inés Madrigal, en la clínica San Ramón de Madrid, que él dirigía, y que entregara niños en adopción.,Un juicio que se esperaba con expectación y que la defensa del acusado no consiguió que se aplazara a pesar de haber alegado una enfermedad degenerativa de su def