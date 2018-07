El disco rayado de algunos cantantes nacionalistas

“España es una mierda”: así ha insultado a España Sonia Monroy, famosa actriz y cantante catalana, después de sufrir un robo de unos 60.000 euros en el aeropuerto de la ciudad condal. Ha denunciado los hechos a través de su cuenta de Instagram: “Y luego me dicen por qué digo que España es una mierda… acabamos de aterrizar y nos han robado en el aeropuerto. Me han robado todo, todo, todo. Puto país de mierda”.

Pero Sonia Monroy no ha sido la única, hay otros los rostros conocidos que no han tenido miedo al asegurar que no se sienten españoles. El cantante Dyango se declara independentista, explicándolo con un toque genético: “Lo llevo en la sangre, no se puede evitar”. De hecho, fue uno de los artistas que intervinieron en el Concert per la Llibertat, dónde confesó que “Cataluña sería una nación maravillosa, pequeña, con esfuerzo e ilusión”.

Así de tajante se mostraba también hace unos meses el tenor Josep Carreras, quien asegura que ‘hay que expresar lo que uno siente, aunque esto suponga algún problema’ y por esto afirmaba “Soy independentista y tengo un gran sentimiento patriota”.

Lluis Llach, cantautor catalán, también ha expresado su opinión sobre este tema: “La independencia para Cataluña es una cuestión de supervivencia”.

Albert Pla, conocido cantautor español y autor de la novela ‘España de mierda’, ha reconocido en numerosas ocasiones que le encantaría ver una Cataluña independiente: “A mí siempre me ha dado asco ser español, y espero que a todo el mundo” es solo una de las provocadoras declaraciones que Pla ha subido a su cuenta de Twitter.

Y por el libro de Pla el exconcursante de ‘OT’ y representante de Eurovisión de este año, Alfred García, se vio envuelto en una triste polémica después de regalar un ejemplar por Sant Jordi a su pareja y compañera del concurso Amaia Romero. Alfred recibió bastantes críticas en las redes sociales, que le tachaban de independentista y cuestionaban su presencia en Eurovisión. Es por esto que el triunfito tuvo que dar explicaciones: “En el libro ‘España de mierda’ no se habla de política ni de independentismo, solo es una sátira del país”.

Cantantes que apoyan la unidad de España

Son muchos más los artistas que están a favor de la unidad de España y se sienten muy orgullosos de sus raíces. El famoso cantante catalán, Joan Manuel Serrat, ha sido bastante contundente con el separatismo catalán: ‘Han dividido por la mitad a Cataluña, lo cual creo que es lo peor que puede hacer un gobernante’.

Su compañero de profesión, Miguel Ríos, ha sido muy crítico con quienes pusieron en duda a su amigo Joan Manuel Serrat por dar su opinión sobre el ‘procés’ y asegura que “es la persona que más ha hecho por la cultura en Cataluña”. Serrat tiene bastantes amigos catalanes que, como él, lo están pasando mal con esta situación: “Es Cataluña contra Cataluña. Hay familias que no se hablan ya entre ellas, hay amigos míos que no pueden opinar públicamente porque quieren seguir siendo españoles”. Esta separación, es real. Así lo lamenta también el cantante Julio Iglesias: "Justo cuando se habla de abrir nuevas fronteras, en Cataluña quieren construir más vallas".

Por otro lado, el dúo español, Estopa, ha dejado bastante claro su no a la independencia ya que “la democracia es un derecho” y Montserrat Caballé, cantante lírica española, también asegura “He presumido siempre de ser española allá por dónde he ido y he interpretado zarzuelas siempre que he podido. Cantar en castellano cuándo estoy lejos de casa es algo que me llena de una gran emoción”.

Los que están fuera de casa, como el cantante Alejandro Sanz que lleva años viviendo en Miami, también sueñan con una España “unida y más fuerte”. Afirma que "esta situación tiene que solucionarla de alguna manera. Para eso están los políticos, para solucionarlo. Aunque eso sí, tienen que ser políticos de alto standing, no cualquier persona puede arreglar una cosa así".

Si Cataluña se escindiera de España, esto “le rompería el corazón” al cantante Miguel Bosé: “Cataluña es España y es una cultura que enriquece muchísimo al país, aporta muchísimo en todos los sentidos”. Antonio Orozco, catalán con raíces andaluzas, también se ha sincerado al respecto: “tengo el corazón partido en torno a la situación catalana”.