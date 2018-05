Un detenido por intentar atropellar a un alcalde de Cuenca, que este achaca a un concejal del PP

La Guardia Civil ha detenido a una persona relacionada con el intento de atropello al alcalde socialista de Alcalá de la Vega (Cuenca), Rufo Montero, que el regidor achaca a un concejal del Partido Popular.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado que una persona ha sido detenida por este suceso, aunque ha quedado en libertad y a disposición judicial con una orden de alejamiento. No obstante, estas fuentes no han dado más datos sobre la persona detenida, ni si se trata de un concejal del PP como asegura el alcalde de Alcalá de la Vega.

Rufo Montero ha explicado que sufrió el atropello el pasado martes por la tarde y ha asegurado que fue intencionado por parte de un concejal del PP de la localidad. El alcalde ha relatado que "iba paseando por la carretera por el borde de la izquierda, y el concejal del PP venía también en la misma dirección y se cambió de carril para atropellarme". Y ha precisado que "como yo iba tan en la orilla, no me pudo coger de lleno y me dio con el retrovisor y me tiró al suelo".

El alcalde fue atendido el martes a última hora, en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, por contusiones en la mano derecha y un traumatismo en el pie izquierda, según el parte médico. Se da la circunstancia de que Rufo Montero fue condenado a un año de prisión y de inhabilitación en octubre de 2008 por el juzgado de lo Penal de Cuenca, por las lesiones que causó a un concejal del PP en una pelea que tuvieron ambos en abril de 2006, cuando ya era alcalde de Alcalá de la Vega. La Audiencia Provincial de Cuenca ratificó en abril de 2009 esta la condena que le impuso en el juzgado de lo Penal de Cuenca al considerarlo autor de un delito de lesiones.