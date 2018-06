Denuncian una paliza a una adolescente de 15 años en La Bañeza (León)

La familia de una adolescente de 15 años vecina de la localidad leonesa de La Bañeza ha denunciado ante la Guardia Civil una supuesta paliza sufrida por esta el pasado 23 de junio, propinada por un grupo de jóvenes que llevaba tiempo acosándola y sometiéndola a continuas vejaciones.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han explicado a Efe que se ha abierto una investigación para tratar de determinar lo sucedido.

Una hermana de la supuesta víctima ha publicado en Facebook que la agresión se produjo la noche de San Juan "en la plaza del Carnaval", después de que se hermana se despidiese de sus padres para esperar a sus amigos.

"Aprovechando que estaba sola, un grupo de valientes deciden rodearla, para que así la más valiente de ellos pueda tirarla al suelo golpeándole la cabeza", explica.

Añade: "Mi hermana trata de escapar y dos jóvenes con grandes valores y educación no se lo permiten, por lo que ella desde el suelo se coloca para mitigar los golpes. Eso no acaba ya que recibe una lluvia de patadas, mientras el resto lo graba, se ríen, aplauden, corean y una voz dice que no hay que parar hasta verla muerta".

Finalmente, señala que la agresión terminó gracias a una mujer que pasaba por allí junto a sus hijas, la cual separó a los agresores.