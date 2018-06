Delgado:"El Gobierno respeta autonomía de fiscales e independencia de jueces"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que "este Gobierno va a respetar la autonomía del Ministerio Fiscal y la independencia de los jueces en su ejercicio jurisdiccional".

Así lo ha dicho en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso en respuesta a la diputada del PP María Jesús Moro, que le ha preguntado qué razones existen para que el Gobierno haya planteado la sustitución del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, por María José Segarra, actual fiscal jefe de Sevilla.

Dolores Delgado ha asegurado dicho respeto "entre otras cosas para que no nos vuelvan a tirar de las orejas como ya se tiró al anterior Gobierno por GRECO -el Grupo de Estados contra la Corrupción de la Unión Europea- porque resulta que no había transparencia ni independencia".

"Una de las cosas fundamentales que se ha planteado este Gobierno es la transparencia entre las instrucciones del Gobierno al fiscal general del Estado y se va a someter a control público", ha apostillado.

En cuanto a la propuesta de María José Segarra como fiscal general ha señalado que obedece a la aplicación del artículo 124 de la Constitución y a la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece las causas de cese de dicho cargo.

Por su parte María Jesús Moro ha señalado a la ministra que tiene que explicar "si existen motivaciones particulares en la propuesta de su compañera de asociación y en las elecciones al Consejo Fiscal en las elecciones".

También "si el objetivo es cambiar y redirigir la acción de la Fiscalía en los procedimientos abiertos por actuaciones presuntamente delictivas del secesionismo catalán o acelerar el cierre anunciado pero no materializado de la investigación abierta a un compañero suyo de Gobierno".

A juicio de la ministra "extender de una manera preventiva dudas sobre la autonomía del Ministerio Fiscal o la independencia de los jueces en el ejercicio jurisdiccional puede ser una opción pero desde luego no es una realidad ni una buena forma de comenzar".

Ha recordado además que la fiscal general propuesta recibió ayer el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y que en todo caso comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso, donde según la ministra los diputados "podrán observar su gran profesionalidad y capacidad".

También ha preguntado a Dolores Delgado el diputado del PNV Mikel Legarda, en concreto sobre el recurso de la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a entre dos y trece años de prisión a ocho agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016 al entender el fiscal que fue una agresión de carácter terrorista y no una simple "pelea de bar".

"Para este grupo parlamentario y para las sociedades vasca y navarra es altamente preocupante la banalización en la cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al calificar como terroristas conductas que son cualquier cosa menos terrorismo salvo en la mente de las acusaciones fiscales", ha señalado Mikel Legarda.

La ministra ha manifestado que no puede opinar sobre el recurso presentado por la Fiscalía. "No lo hacía cuando yo era fiscal, al menos no me manifestaba públicamente sobre la acción de los fiscales, y ahora precisamente no voy a hacerlo y voy a respetar la autonomía del fiscal en sus decisiones", ha mantenido.

En cualquier caso, "coincidimos en que los hechos declarados probados por la sentencia de la Audiencia Nacional son graves y han tenido una respuesta penal importante", ha concluido.