Delegado en Euskadi: No se puede exigir a los presos colaborar con Justicia

PRESOS ETA

Vitoria, 8 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, afirma que no se puede "imponer" a los presos de ETA que colaboren en el esclarecimiento de los asesinatos y recuerda que el Código Penal no exige una colaboración con la Justicia.,En una entrevista en El Mundo del País Vasco, Loza indica que el artículo 90 del Código Penal establece "claramente" las condiciones para las progresiones de grado y señala la colaboración con la Administración, no con la Justicia.,En este s