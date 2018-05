Defensa alega que guardias sufrieron en Alsasua lesiones leves, no terrorismo

JUICIO ALSASUA (Previsión)

San Fernando de Henares (Madrid), 3 may (EFE).- Las defensas de algunos de los jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) han alegado en el juicio que se han "magnificado" los hechos pues las víctimas sufrieron "lesiones leves y no muchas" y en ningún caso fue una acción terrorista.,Para los abogados de cuatro de los ocho acusados que han intervenido hoy en el juicio, lo ocurrido fue un "encontronazo fortuito" y "aislado" que no respondía a