Defensa acusados Alsasua no ve sesgo terrorista en un "encontronazo fortuito"

JUICIO ALSASUA

San Fernando de Henares (Madrid), 3 may (EFE).- La defensa de dos de los acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) ha defendido que lo ocurrido fue un "encontronazo fortuito" y "aislado" que no respondía a una estrategia premeditada y en el que "no se aprecia ningún sesgo o naturaleza terrorista".,Amaia Izko, la abogada de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo (que se enfrentan a 50 y 12 años de cárcel), ha sido la primera en defender sus conclusiones en la décima jornada del juic