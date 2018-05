Defensa de acusados Alsasua alega "intolerable banalización" del terrorismo

JUICIO ALSASUA (Seguirá Ampliación)

Madrid, 4 may (EFE).- La defensa de dos de los acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) ha criticado la "intolerable banalización" que se ha hecho del concepto de terrorismo al aplicarlo a los ocho presuntos agresores, para los que se han pedido penas "inusitadas" superiores a las de delitos como genocidio o rebelión.,"Aunque ETA haya anunciado su disolución y no debe olvidarse su actividad, una cosa es no olvidar el terrorismo y otra inventar un relato y forzar los t