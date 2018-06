¿Cuántos afiliados tiene cada partido político en España?

El asunto de cifras fijas en lo que a militantes de partido se refiere, es un tanto confuso. Ningún partido quiere aceptar que pierde militantes o afiliados, ya que eso repercute en la imagen de la entidad. Y eso pasa, irremediablemente, en todos los partidos políticos de España. La última polémica reside en el Partido Popular, ya que solo 66.384​ de sus afiliados, el 7,63 por ciento del censo, se ha inscrito para poder votar en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy, según los datos provisionales facilitados por el PP. Por lo tanto, las cifras de afiliados, dependiendo del que las lance, suelen variar considerablemente. A continuación, el número de afiliados de los cuatro partidos más importantes de España, de más a menos.

Partido Popular

Según el último censo publicado por el propio Partido Popular el pasado 6 de junio, hay un total de 869.535 militantes. A pesar de estos datos facilitados por el PP, la candidata al liderar el partido y ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha asegurado en los últimos días que el censo había descendido a la una cifra en torno a los 700.000 militantes.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía cuenta con 12.119 afiliados registrados, superando incluso a la Comunidad de Madrid, con 10.020; le siguen la Comunidad Valenciana (8.974), Castilla y León (6.691), Galicia (4.222), Castilla-La Mancha (4.803), Baleares (2.899), Murcia (2.247), Aragón (2.106), Canarias (2.081), La Rioja (2.045), Extremadura (1.884), Cataluña (1.762), Cantabria (1.523), Asturias (1.523), País Vasco (618), Navarra (203), Ceuta (242) y Melilla (422).

Podemos

La formación morada, liderada por Pablo Iglesias e Irene Montero, no ha exigido, hasta la fecha, el pago de cuota alguna, ni inscripción previa a un proceso de votación. Tan solo basta con estar inscrito, nada más. Es ya el segundo partido político con más afiliados de toda España, con la excepción de que no hay que pagar nada. En el momento de su creación, no se exigía ni siquiera la verificación de un documento como el DNI, cosa que ya ha cambiado en los últimos compases que ha dado el partido. Según cifras de Podemos, hay un total de 487.772 militantes, una cifra que ha crecido como la espuma con registros de récord cada semana.

Por poner un ejemplo de participación, en la votación sobre el famoso y polémico chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, participaron en ella 188.176 personas, una participación del 38,5% de los inscritos en el partido.

PSOE

Siguiendo también los últimos censos que ha publico el Partido Socialista, se estima que hay alrededor de 190.000 militantes afiliados. Lo realmente llamativo es que si nos trasladamos al 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero ya como presidente socialista, el PSOE tenía unos 600.000 militantes, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que han perdido más de 400.000 en 14 años, que se dice pronto.

Cuando Pedro Sánchez fue elegido para liderar el PSOE, el partido tenía un censo de 197.000, y cuando cumplió un año al frente del partido esa cifra giraba en torno a los 194.000. La cifra, por lo tanto, es más o menos estable aunque tiende a la baja, teniendo en cuenta que ahora son 190.000 en total. Aun así, se trata de una militancia muy activa, como bien se reflejó en las últimas primarias del partido. El actual presidente del Gobierno recuperó la Secretaría General con el voto de 73.898 afiliados. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por su parte, quedó en segunda posición con el voto de 58.749 personas y Patxi López con el apoyo de 14.515 afiliados. Es decir, más de 140.000 votos decidieron el liderazgo del PSOE, una cuota importante.

Ciudadanos

El partido naranja, liderado por Albert Rivera, tiene alrededor de 23.000 militantes. Una cifra que ha aumentado un 13,1% más que el censo de 20.078 afiliados con derecho a voto desde las primarias internas que ganó Albert Rivera en el año 2017. La subida es de casi un 20% si lo comparamos con cifras de hace un año, cuando el total de militantes de Ciudadanos cayó por debajo de los 20.000 afiliados. Este aumento se notó especialmente en Cataluña, donde Ciudadanos ha ido ganando fuerza con el paso de los años, y más aún después de ganar -aunque sin mayoría absoluta- las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. El problema secesionista catalán le ha dado un impulso en votos y en militancia.

Además de los votos de la ciudadanía, la formación de Rivera aprovechó la desintegración que sufrió UPyD, con Rosa Díez al frente, arrebatándole prácticamente la totalidad de los votos que recibía la casi desaparecida formación magenta.