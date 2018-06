Covite no irá al acto del Congreso por las víctimas por la presencia de Bildu

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite no asistirá mañana al acto de homenaje a los afectados por el terrorismo que, como cada año desde 2010, organiza el Congreso de los Diputados, debido a la presencia en la Cámara Baja de "los herederos políticos de ETA", en alusión a EH Bildu.

El acto, presidido por Ana Pastor y en el que participarán representantes de asociaciones de víctimas, se celebra anualmente desde que en 2010 la Cámara aprobó una declaración institucional para recordar el asesinato de la niña Begoña Urroz en 1960 en un atentado que se atribuye al DRIL.

Según ha informado el Congreso, su presidenta, Ana Pastor, abrirá el acto y dará la palabra a María del Mar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. El acto finalizará con un minuto de silencio.

Como ha hecho desde 2013 Covite no asistirá a este homenaje ya que, "por dignidad y coherencia", no participa en un evento que se celebra en "una institución en la que están representados partidos políticos que no condenan la violencia ni repudian a ETA".

En su opinión, resulta "incoherente" homenajear a las víctimas del terrorismo mientras "se permite que los herederos políticos e ideológicos de ETA", quienes "promueven un relato en el que se exalta a la banda terrorista", están presentes "en instituciones democráticas como el Congreso de los Diputados, parlamentos autonómicos y ayuntamientos".

Covite ha denunciado además que el resto de fuerzas políticas no critiquen la presencia de "herederos de ETA" en la Cámara baja.

La asociación de víctimas sostiene que, aunque "se hayan desactivado" las siglas de ETA, no se ha acabado el "proyecto político totalitario y excluyente" que la organización terrorista pretendía "imponer".

"Ahora son sus herederos políticos los que están luchando por alcanzar ese proyecto mediante la vía política, justificando las acciones criminales de los terroristas", ha argumentado Covite.

El colectivo de víctimas ha insistido en que "mientras una parte de la población continúe legitimando el terrorismo etarra, ETA seguirá viva y será necesario deslegitimarla".