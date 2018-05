Continúan las protestas de jueces y fiscales con concentración frente a Justicia

Después de realizar varios paros parciales, jueces y fiscales continúan este viernes con la hoja de ruta trazada por las asociaciones de ambas carreras con una concentración a las puertas del Ministerio de Justicia para pedir a su titular, Rafael Catalá, medidas efectivas que mejoren sus condiciones laborales. Una convocatoria en la que, según el Comité de Huelga, "es muy importante tener presencia masiva" para dar cuenta de la magnitud de sus movilizaciones y que se produce cuatro días después de que todas las asociaciones pidiesen la dimisión de Catalá por entrometerse en las resoluciones judiciales con sus comentarios sobre el juez que emitió un voto discrepante a la sentencia de La Manada.

Además, según fuentes de las asociaciones, el comité ha convocado para hoy una huelga que dé cobertura jurídica a aquellos que deseen trasladarse a Madrid para formar parte de la concentración, si bien los jueces y fiscales también pueden secundarla y suspender los actos jurisdiccionales previstos aunque no asistan a la convocatoria. Aún así, las asociaciones recuerdan que se han previsto unos servicios mínimos que permiten que las actuaciones urgentes no sean desatendidas por los juzgados de guardia. La concentración frente al Ministerio es una de las convocatorias más destacadas que las siete asociaciones contemplaron en el calendario de medidas que trazaron conjuntamente y que en un principio finaliza con una huelga general el próximo 22 de mayo, si bien no descartan ampliarlo si no se atiende a sus reivindicaciones.

Por el momento, destacan el significativo seguimiento de todas las movilizaciones convocadas hasta ahora en unas carreras que, insisten, no están acostumbradas a manifestarse. Tras sentarse a negociar con Justicia en varias ocasiones, las asociaciones impulsaron estas protestas en demanda de mejores condiciones laborales, como la modificación del régimen retributivo tras la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron con la crisis, y de las medidas necesarias para incrementar la independencia de la Justicia. Entre sus peticiones figuran la regulación de las cargas de trabajo, la modificación del régimen de permisos para conseguir una mejor conciliación laboral o la equiparación del número de jueces y fiscales a la media de la Unión Europea.