Condenado a 4 años por matar a su mujer con un cuchillo por imprudencia grave

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a una pena de cuatro años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave a un hombre acusado de matar con un cuchillo de cocina a su pareja en su domicilio de Gijón, en marzo de 2016.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el condenado deberá pagar una indemnización total de 80.000 euros a los padres de la mujer, que en el momento de su muerte tenía 34 años y un grado de discapacidad psíquica del 70 por ciento.

Además, la Audiencia, que en su fallo ha reconocido la atenuante analógica de embriaguez y la agravante de parentesco, ha dictado un decreto de puesta en libertad del condenado, en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, a la espera de la ejecución de la sentencia.

La Audiencia ha dictado la sentencia de acuerdo al veredicto emitido el pasado 31 de mayo por el jurado popular, que calificó los hechos como un delito de homicidio por imprudencia al considerar que el hombre le clavó el cuchillo en un forcejeo para tratar de arrebatárselo, pero sin intención de matarla.

El acusado insistió durante la vista oral en que las lesiones se produjeron de forma fortuita al intentar evitar que la mujer se quitara la vida con el cuchillo.

La Fiscalía, que inicialmente pedía 22 años de cárcel por un delito de homicidio, acomodó su petición final al veredicto del jurado para solicitar cuatro años de cárcel, el máximo para el homicidio por imprudencia grave, al igual que las acusación particular y popular, mientras que la defensa había interesado el mínimo, un año de cárcel.

Los hechos ocurrieron sobre las 02:30 horas del 13 de marzo de 2016 en la vivienda que el acusado y la mujer compartían en la vivienda.

El acusado no llamó a los servicios de emergencia hasta pasadas las 6:00 horas del 14 de marzo, pero aseguró que no lo hizo porque la mujer no quería ir al hospital.