Con 15 años de experiencia, se queda sin plaza en Baleares por no saber catalán

Centenares de profesionales sanitarios se han quedado sin plaza en Baleares por no saber catalán. Los conocimientos en este idioma están primando más que la experiencia laboral o las calificaciones universitarias y han provocado que muchos profesionales se hayan quedado sin trabajo.

Nuria es una de esos profesionales afectados y a pesar de sus 15 años de experiencia en las islas se ha quedado sin trabajo por no tener "el nivel B2". Tanto a ella como a sus compañeros en la misma situación les "han relegado a una segunda bolsa". Todo esto a pesar de que ella habla perfectamente catalán, pero no lo tiene acreditado.

Ella explica que los pacientes "están con nosotros" y que esto no es un tema en el que se ponga a los pacientes por delante sino que "hay otros intereses".

"Se abrió una bolsa en 2014, pagamos las tasas, aportamos méritos", explica Nuria en el programa 'Al Día' de TRECE. En dicha bolsa, el catalán era "un mérito más". Pero "esa bolsa no se llegó a abrir".

Ahora "han vuelto a abrir una nueva bolsa con unas bases diferentes en las que el personal que no tenga acreditado un nivel B2 de catalán queda excluido", se queja Nuria, que aclara que "lo hablamos y lo entendemos perfectamente".

Según esta técnico de radiodiagnóstico en Menorca, las autoridades "se escudan que han abierto una nueva bolsa en la que va a estar todo el mundo", pero "no es cierto, solo estarán los que no han acreditado nivel B2". A los demás "se nos llamará en el caso de que la gente que está en la bolsa principal diga que no o se queden sin personal".

"En los 20 años que llevo de experiencia nadie se ha quejado porque le hable en castellano", lamenta Nuria, quien explica que "en esa bolsa principal hay compañeros que acaban de terminar de estudiar con 0 puntos de experiencia pero con el nivel B2 de catalán. Se les llamará a ellos antes que a los demás"