Combatir el bullying a ritmo de 'What a feeling'

Esta ha sido la idea que han tenido los alumnos de Bachillerato y Segundo de la ESO del Instituto Rey Fernando VI, en San Fernando de Henares de la Comunidad de Madrid.

Todo comenzó con la propuesta del proyecto CBS, 'Crea la Banda Sonora de Tu Vida', al que podían presentarse todos los institutos de España. Sofía Menayo es una de las alumnas de Bachillerato y asegura que en su centro no dudaron un segundo en apuntarse, y mucho menos en escoger el tema que querían tratar: el acoso escolar o bullying.

Este es un problema por desgracia bastante común: Según un estudio del organismo de la Naciones Unidas (ONU), dos de cada 10 alumnos sufren acoso en todo el mundo. La vía más habitual es el hostigamiento verbal, pero por supuesto también existe el daño físico y el acoso por Internet.

Por esta razón Sofía y sus compañeros se animaron a crear este videoclip, y lo hicieron con mucho mimo. Utilizando como base el tema 'Hold back to the river' de James Bay, y la mítica 'What a feeling' que sonaba en Flashdance, ellos lo hicieron todo. Pensaron la letra, tocaron los instrumentos, hicieron la coreografía...

Y lo que han conseguido es un producto audiovisual lleno de significado. Sofía nos explica que lo que quiere este videoclip es que los adolescentes lo tengan claro: “La solución es no callarlo, porque hay muchísima gente que puede ayudarte o aconsejarte y lo peor que se puede hacer es seguir pasando por eso. De hecho es lo que transmitimos en el videoclip, que mucha gente puede ayudarles y que pueden salir de esa.”

Sobran las palabras, falta la música. Aquí podéis disfrutar de este mensaje de compañerismo y apoyo en forma de videoclip.