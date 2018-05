Colau alerta operación policial forma parte de judicialización de la política

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cree que la operación policial de hoy "forma parte de la judicialización de la política que solo puede complicar las cosas".

"Cuanto más se insiste, más se complica la situación y más lejos está la solución", ha señalado la alcaldesa en una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, organizada por Nueva Economía Fórum y patrocinada por La Caixa y Asistencia Sanitaria.

La alcaldesa ha conocido apenas acabado su discurso la noticia de que la Policía Nacional está registrando las sedes de varias instituciones públicas catalanas en una macrooperación, en la que prevé practicar varias detenciones, vinculada al supuesto desvío de fondos a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

No obstante, Colau ha señalado que no podía opinar porque no conocía los detalles y solo se ha manifestado convencida de que forma parte de la judicialización política que rechaza.