Cifuentes deja plantada a la juez por unas "fuertes migrañas"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha plantado hoy a la juez que investiga el 'caso máster' al alegar una fuerte migraña, por lo que la magistrada envió un médico a su domicilio, que ha corroborado los problemas médicos.

Cifuentes estaba citada a las 9.00 horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, por los delitos de cohecho y falsedad en documento público, pero, al no acudir, la jueza ha aplazado su comparecencia al próximo 23 de julio a las 16.30 horas, han informado fuentes jurídicas.

Desde primera hora, muchos medios de comunicación esperaban la llegada de la expresidenta regional a los juzgados, pero al acercarse la hora señalada no había noticia de Cifuentes, lo que ha provocado los rumores sobre su incomparecencia, más aun tras rechazar ayer la jueza su petición para elevar la causa al Tribunal Supremo.

Poco después, su letrada ha informado de la ausencia de la expresidenta al presentar un certificado médico que ha sorprendido a toda la Sala, pero especialmente a la magistrada, visiblemente enfadada y con gesto serio, han señalado fuentes consultadas por Efe.

Tales han sido las dudas que ha despertado la enfermedad de Cifuentes que, en un gesto poco frecuente, la jueza ha acordado de inmediato que un médico forense se presentara al mediodía en su domicilio para corroborar su estado de salud, una decisión que ha desplazado hasta su casa a los medios de comunicación que la esperaban en el juzgado.

El médico, tras practicar la diligencia, se ha dirigido a los Juzgados de Plaza de Castilla para dar traslado a la magistrada del resultado del examen médico, que ha confirmado que la expresidenta padece fuertes migrañas. La jueza se ha limitado a tomar nota de este asunto, agregan las fuentes.

Cifuentes ha alegado motivos médicos para no comparecer una vez que la magistrada rechazó ayer elevar la causa al Tribunal Supremo, como solicitó su defensa para evitar declarar hoy.

Fue el pasado viernes cuando la defensa de Cristina Cifuentes presentó la declinatoria para suspender esa declaración al entender que debía ser el Supremo quien investigase los hechos por haber un aforado afectado, el diputado del PP Pablo Casado.

No obstante, la jueza rechazó ayer en un auto las premisas expuestas por Cifuentes para trasladar la causa al no existir ningún aforado investigado -Casado no está imputado- y no haber enviado una exposición razonada al alto tribunal, dado que antes hay diligencias pendientes que practicar antes de decidir sobre esta cuestión.

Quienes si han declarado como investigados han sido Jesús Primitivo González, Manuel Arenilla Sáez, Elena Pérez Martín y Esther González Hernández, todos ellos profesores del curso en el que la expresidenta estuvo matriculada.

La juez les citó a la vista de la documentación sobre las calificaciones de Cifuentes y de otros alumnos en asignaturas a las que no asistieron jamás.

Todos ellos han relatado que solo calificaron a entre 10 y 12 alumnos pero que luego en las actas se encontraron con que aparecían aprobados alumnos a los cuales no habían evaluado, como ya manifestaron ayer otros dos profesores del máster.

Ahora bien, Esther González ha asegurado que algunos de los alumnos que sostienen que pagaron el máster, pero que no lo cursaron, sí que depositaron también las tasas del Trabajo de Fin de Master (TFM), lo que cuestiona la versión de estos estudiantes.

De hecho, la profesora ha precisado que una vez que se pagan las tasas del TFM, se genera de forma automática una carta de pago, lo que no deja lugar a dudas sobre la intención de obtener el título.

Mientras que los responsables de Informática de la URJC Juan Manuel Dévora y Daniel Herrero, más allá de hablar de aspectos técnicos, sí han destacado que cuando se realiza un acta web, de forma digital, no queda constancia de quien está detrás de ello, por lo que no se puede saber qué profesor lo ha hecho.