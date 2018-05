El CGPJ archiva denuncia Women's link contra el juez discrepante de La Manada

SENTENCIA MANADA

Madrid, 17 may (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la denuncia que presentó la organización Women's Link contra el juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada.,Women's Link, organización que defiende los derechos de las mujeres, pidió abrir una acción disciplinaria contra el juez Ricardo González "dado la gravedad de la discriminación demostrada en el escrito del voto particular" que está "plagada de prejuicios y estereotipos de género" además de expr