La catalana que fue obligada a acatar la Constitución en castellano, entre los vídeos más vistos

1) Mireia Cortés jurando la Constitución en el Senado



La portavoz de ERC en el Senado, Mireia Cortès, no ha conseguido adquirir su plena condición de senadora autonómica por Cataluña hasta que ha prometido acatar la Constitución en castellano, obligada por el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, quien se lo ha tenido que pedir tres veces.

Cortès, ataviada con una camiseta amarilla en la que exigía en inglés la libertad para los "presos políticos" ha utilizado una fórmula en la que ha acatado cumplir la Carta Magna "por imperativo legal" y "la liberación de los presos políticos", por el "retorno de los exiliados" y "hasta la consolidación de la república catalana".



2) "¿Cómo te sacamos de ahí?"



Este vídeo grabado en Gijón (Asturias) se ha hecho viral a lo largo del día y todo el mundo habla de la caída del hombre que lo protagoniza. Lo que ha terminado en una anécdota graciosa, podría haber acabado en tragedia.

En las imágenes se puede comprobar cómo un hombre levanta un palé de madera en una calle cortada por obras. Tras levantar el palé, cae desplomado por una alcantarilla que se encontraba abierta. Tras el asombro de sus compañeros, el cámara no puede aguantar reírse a carcajadas. Los gijoneses estaban de fiesta y lo que comenzó como un juego terminó con uno de los tres hombres que se pueden ver en las imágenes, dentro de la alcantarilla.





3) La madre de Gabriel pide que se retiren las acusaciones populares



Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha reclamado a los colectivos que han pedido personarse como acusación popular en la causa que se retiren, y a los medios que eviten el "dolor de hacer públicos detalles macabros" sobre la muerte de su hijo.

Así lo ha trasladado en un vídeo remitido a los medios en el que señala que recientemente ha tenido constancia de que la asociación Clara Campoamor y la Asociación Andaluza de Estudios Penales han solicitado personarse en la causa como acusación popular.

"Esta situación nos ha resultado algo invasiva", asegura la madre, quien lamenta que ambos colectivos no han contactado con ella o con el padre del niño, Ángel Cruz, "ni siquiera para trasladar su intención de participar en el proceso".



4) 'La Tarde' de COPE desde Mali



El equipo de 'La Tarde' regresa a Mali para comprobar cómo se está combatiendo el terrorismo yihadista en uno de los países más pobres del mundo. La hermana Carmen es una cordobesa que lleva más de 30 años ayudando a las mujeres de Mali. Concretamente en su casa, donde se forman empleadas huérfanas, chicas sin recurso, chicas de la prostitución, para que puedan salir con un empleo, y de esta forma reestructurar su vida. Aproximadamente salen 100 mujeres al mes con un empleo garantizado de su casa. Un milagro para tratarse de uno de los países más pobres del mundo.

Ángel Expósito estuvo con ella en el centro donde se forman estas chicas: "Intentamos coordinar los trabajos de todos los sitios, para que las chicas no acaben prostituyéndose en Bamako. Lo mismo que estamos nosotros para traerlas para aquí, llevan a chicos y chicas a prostituirse. De aproximadamente 11 y 14 años. Por eso muchas veces nosotros decimos que no cogemos menores de 18, pero al final no podemos dejarlas ahí".



5) Kiko Rivera confiesa que sufre depresión y se retira de los escenarios



Después de conocer que Kiko Rivera cancelaba los conciertos programados dentro de su gira por problemas de salud las especulaciones no han tardado en sucederse, sin embargo el Dj ha sorprendido a todos sus seguidores con un duro comunicado en el que pone de manifiesto el motivo por el que se baja de los escenarios: sufre depresión.

"Hoy es un día muy duro para mi: pongo en conocimiento de los medios de comunicación que, por causa de una depresión y con el fin de evitar cualquier daño adicional, he decidido retirarme de los escenarios", unas impactantes palabras que Kiko ha hecho públicas en su cuenta de Instagram, donde también ha llamado la atención que el hijo de Isabel Pantoja ha borrado absolutamente todas sus publicaciones, dejando únicamente su confesión y eliminando cualquier rastro de su trabajo como de su vida privada.