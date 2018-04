Catalá recibe el apoyo de Margarita Robles: "El CGPJ no puede ponerse de perfil"

Al ministro Catalá le ha salido una defensora inesperada. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, también considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia del caso de 'La Manada' y ante el voto particular del juez Ricardo González, en el que a su juicio se ofende a la víctima. El ministro ha considerado este lunes en COPE que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González "tiene algún problema singular", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él.

Algo en lo que Robles estça de acuerdo: "Cuando el CGPJ ve un retraso evidente y claro como el que se estaba produciendo, tenía que haber hecho algún tipo de actuación o de seguimiento --ha dicho--. Ahora el CGPJ no puede ponerse de perfil".

"Las resoluciones judiciales hay que protegerlas y proteger la independencia de los jueces, pero lo que no es aceptable es utilizar un voto particular para ofender a la víctima, como en este caso, e incluso a los propios compañeros que formaban el tribunal", ha añadido. Por todo ello, Margarita Robles entiende que Catalá las ha hecho "con conocimiento de causa" y que el CGPJ "tendría que dar explicaciones de por qué no se realizó un seguimiento y por qué tardó tanto la sentencia".

CRÍTICAS DE PODEMOS Y CIUDADANOS

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, sí ha exigido la dimisión o el cese inmediato del ministro de Justicia Belarra ha recordado que Catalá ya está reprobado por el Congreso y tenía que haber dimitido hace "muchísimo tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era proteger la corrupción". Ahora, además, la dirigente de Podemos reprocha al ministro de Justicia que "no entiende nada de lo que está pasando en este país".

"Miles de mujeres la semana pasada gritaron que queríamos Justicia, que queríamos vivir libres, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a donde es su competencia, el Ministerio y la cámara legislativa, lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le tiene que llevar a dimitir inmediatamente", ha enfatizado.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha arremetido contra el ministro. "Lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al CGPJ", ha recalcado. Y es que, para Villegas, se puede estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, y se pueden criticar, pero los políticos, y menos aún el ministro de Justicia, no pueden atacar directamente a los jueces ni tratar de interferir en el trabajo del Poder Judicial. "Los responsables políticos sí tenemos que tener un especial cuidado a la hora de criticar una decisión judicial que puede no gustar, y hay que hacerlo desde el respeto al trabajo de los jueces y la separación de poderes", ha agregado. Otra cosa distinta son, a su juicio, las movilizaciones sociales que ha habido a raíz de esa sentencia, convencido de que los jueces trabajan con independencia de lo que ocurra a su alrededor.

Sobre la sentencia en concreto -que condena a cada uno de los miembros de La Manada a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, no de agresión-, ha considerado que si pone sobre la mesa el hecho de que la sociedad no está lo suficientemente protegida, habrá que estudiar cómo se pueden mejorar las leyes. Así las cosas, ha señalado que, si algo no funciona, habrá que ver qué ley hay que cambiar para que funcione mejor y no dedicarse a criticar "a personas concretas"