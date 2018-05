Barrufet comparece por videoconferencia ante el Supremo por desobediencia

CRISIS CATALUÑA (Actualización)

(Actualiza con declaraciones de Barrufet a su salida de la videoconferencia),Lleida, 21 may (EFE).- El juez Pablo Llarena ha comunicado esta mañana por videoconferencia a la ex secretaria de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet, su procesamiento por un presunto delito de desobediencia.,Según ha confirmado Barrufet a la salida de los juzgados de Lleida, se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha remitido a las declaraciones que realizó el pasado 9 de noviembre.,En este sentido, Barrufet h