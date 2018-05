Barrufet comparece por videoconferencia ante el Supremo por desobediencia

CRISIS CATALUÑA

Madrid, 21 may (EFE).- La ex secretaria de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet, ha comparecido esta mañana por videoconferencia y durante unos quince minutos ante el Supremo, dentro del sumario abierto por el "procés", y no ha querido hacer ninguna declaración tras conocer su procesamiento por desobediencia.,Barrufet se ha limitado a expresar su reiteración en la declaración que ya realizó anteriormente ante el Supremo rechazando los cargos existentes contra ella.,La ex miembro de la Mesa del