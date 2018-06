Barcelona con la Selección: “Colau nos prohíbe poner pantallas para ver a España"

El Ayuntamiento de Barcelona ha denegado a la Plataforma 'Barcelona con la Selección' la instalación de una pantalla gigante para poder ver el domingo el partido entre Rusia y España correspondiente a los octavos de final del Mundial de fútbol. Según la plataforma, el consistorio alega para ello que el acuerdo previo alcanzado preveía que la pantalla gigante se instalara para el primer partido de la selección española en el Mundial de Rusia, que España jugó contra Portugal, y para el resto de partidos de la Roja a partir de cuartos de final.

El presidente de la asociación catalana 'Barcelona Selección', Nacho Pla, ha contado este viernes a COPE.es cómo han sido las negociaciones con el ayuntamiento de la Ciudad Condal para poder poner pantallas gigantes durante los partidos de la Selección Española. “Colau ha destrozado el plan que teníamos para ver el partido. Teníamos pensado que acudieran unas 3.000 personas, pero a muy pocos días, ha decidido fastidiar todo”, ha explicado el presidente de la asociación.

¿Cómo organizáis la colocación de las pantallas?

-Nacho Pla: “Es una labor muy complicada llevada a cabo por un grupo de amigos de entre 20 y 25 años, que con esfuerzo y picando a las puertas indicadas, hemos encontrado el sistema para conseguir este objetivo. Hemos recogido firmas a través de la plataforma change.org, donde hemos conseguido casi 40.000 firmas. Y sobre todo hemos conseguido apoyo a través de las redes sociales”.

“En Barcelona la gente está muy detrás de la Selección y esto nos ha dado una fuerza suficiente para ir al ayuntamiento y plantear la situación de instalar una pantalla gigante”.



¿Cómo se creó 'Barcelona con la Selección'?

-Nacho Pla: “Esta asociación fue fundada por cinco jóvenes con la intención de conseguir que los partidos de la Selección se vieran en la calle en pantallas gigantes. La gente se moría de ganas de sacar la bandera española durante estos días en los que jugaba el equipo de su país”.

“Por llevar la marca España, la alcaldesa nos pone la negativa”

“El objetivo es que tanto padres, hijos y abuelos, puedan disfrutar de algo tan normal en muchas grandes ciudades de Europa, como ver los partidos de la Selección en pantallas gigantes, se haga realidad”.



¿Tenéis el reconocimiento que os gustaría?

Nacho Pla: “Nosotros intentamos hacer algo muy parecido a lo que hace la Asamblea Nacional Catalana. A ellos no se les pone ningún problema, como cuando montaron pantallas para ver la investidura de Puigdemont. Parece que por llevar la marca España, la alcaldesa nos pone la negativa, y queremos el mismo trato que se les da a otras asociaciones e iniciativas”.

“Hay una persecución continua contra nosotros. Nos ponen todas los obstáculos posibles, nos piden permisos que nadie conoce, se nos ponen multas de hasta 12.000 euros... Pero es tanta la ilusión de la gente de Barcelona y el apoyo que nos muestran, que nos vemos obligados a hacerlo. Por eso somos los enemigos de Colau, porque nos atrevemos a decir algo que a ella no le gusta”.

“Nos dicen que somos la voz de la valentía”





¿Habéis tenido problemas o enfrentamientos con independentistas?

Nacho Pla: “En 2016 agredieron a dos de nuestras colaboradoras simplemente por estar en una carpa informativa dando información sobre las pantallas gigantes que queríamos montar. Les tiraron la carpa abajo, las apalearon, las robaron el bolso, e incluso las escupieron”.



¿Podréis poner pantallas en los próximos partidos?

Nacho Pla: “Vamos a volver a intentarlo para los cuartos de final si nos clasificamos. Vamos a luchar para que como mínimo puedan entrar 6.000 personas, familias y amigos, para que puedan disfrutar de una gran fiesta del deporte español en Cataluña”.

“Nuestro esfuerzo no está recompensado económicamente. No nos lucramos como lo hacen otras asociaciones como la ANC”.

“Somos los enemigos de Colau porque nos atrevemos a decir algo que a ella no le gusta”



¿Algún mensaje para vuestros seguidores?

Nacho Pla: “Como representantes que somos de esa gente que desea ver a la Selección Española, no nos vamos a rendir jamás. Y por muchos obstáculos e impedimentos que nos intenten poner, no van a lograr silenciarnos. La Selección Española va a poder verse en Barcelona, aunque a muchos no les guste”.