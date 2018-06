Auditor Cámara de Cuentas rechaza que la orden estatal 1995 ampare ayudas ERE

El auditor de la Cámara de Cuentas Santos Rodríguez, que formó parte del equipo que en 2011 revisó los expedientes de las ayudas investigadas en el caso ERE, ha rechazado que la orden estatal de 1995 de ayudas excepcionales para empleados afectados por crisis empresariales amparase las que daba la Junta.

Rodríguez ha declarado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

A preguntas del fiscal, el testigo ha explicado que fue la Consejería de Empleo la que aludió a esa orden del Ministerio de Trabajo en las alegaciones al informe provisional de la Cámara de Cuentas que reseñaba la falta de normativa reguladora de las ayudas de la Junta y ha dicho que en su opinión esa orden no servía de marco legal de referencia para las mismas.

Las defensas de varios acusados -entre ellos el exdirector de Trabajo Javier Guerrero- alegan que las ayudas de la Junta estaban reguladas por esa orden estatal.

Rodríguez ha expuesto que en el trabajo de revisión que hicieron llegaron a la conclusión de que "a partir de 2004, la Consejería de Empleo no tenía competencias para dar ayudas a empresas", al haberse creado la nueva Consejería de Innovación que aprobó varias líneas de incentivos empresariales.

Respecto a las ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por ERE, a su juicio la Junta de Andalucía "se subrogaba" decisiones adoptadas entre las empresas y los empleados en acuerdos que considera "privados" para llevar a cabo prejubilaciones.

El letrado del PP-A, Luis García Navarro, le ha preguntado si se ratifica en una conclusión que aparece en el informe provisional de la Cámara de Cuentas pero no en el definitivo que indica que las consejerías de Empleo y Hacienda y la Intervención General de la Junta no adoptaron las medidas oportunas para corregir las deficiencias apuntadas por los interventores en sucesivos informes.

El testigo se ha ratificado si bien, a preguntas de la defensa del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, ha matizado que hay que quedarse con las conclusiones del informe definitivo.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al exconsejero de Empleo Antono Fernández, le ha interrogado sobre la consideración de las ayudas investigadas como subvenciones excepcionales o ayudas públicas a lo que ha dicho que "no tenían una regulación específica".

Cuando el letrado le ha preguntado si conocía que en 2012 el Parlamento andaluz aprobó un decreto para convalidarlas indicando expresamente que no les era de aplicación la normativa sobre subvenciones -que exige su fiscalización previa que no existió en este caso-, el testigo ha afirmado que "esa era una opción que no se adoptó hasta 2012".

Santos Rodríguez continuará mañana respondiendo al resto de las defensas.