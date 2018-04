El ataque de un perro a una mujer en Madrid, cuarto en lo que va de año

El ataque sufrido anoche en Madrid por una mujer a la que mordió un perro potencialmente peligroso es el cuarto de este tipo que se registra en la región en lo que va de año, tras los sufridos por dos menores de 19 meses y 12 años y el de un anciano de 82.

Anoche un pitbull mordió a una mujer de 31 años en un domicilio del barrio madrileño de Entrevías al que acudió para ver a unos amigos, tras lo que ha sabido que el can no figura en el registro de animales peligrosos y no tenía licencia ni seguro, y además estaba a nombre de una persona que no era realmente su dueña, ya que ésta tiene antecedentes penales y por eso no puede tenerlo.

La víctima sufrió mordeduras en el tórax, el abdomen, en el brazo derecho y en las piernas y también desgarros en el muslo y en el brazo derecho, de los que fue atendida por el Summa, que la trasladó grave al hospital 12 de octubre.

El primer ataque de perros del que se tuvo noticia este año ocurrió el 3 de febrero en Santa María de la Alameda, donde un niño de 12 años resultó herido, aunque no grave, por la mordedura de dos perros de la raza pastor belga.

La Guardia Civil precisó que los dos perros tienen todos los papeles y las vacunas en regla, como suscribió el dueño de los mismos, y además no se trata de una raza catalogada como peligrosa.

El segundo suceso tuvo lugar el 6 de marzo en Miraflores de la Sierra, donde un hombre de 82 años fue mordido en las piernas y en la cabeza por cinco perros propiedad de su vecino, y tuvo que ser trasladado al hospital con pronóstico reservado.

Los perros fueron evacuados a las instalaciones que la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal (ALBA) tiene en Camarma de Esteruelas.

El 28 de marzo un bebé de 19 meses tuvo que ser ingresado tras ser atacado en el brazo por un perro de la raza pitbull que iba suelto y sin bozal por las calle de Alpedrete.

Tras varios días ingresado el niño recibió el alta y la familia denunció el suceso, y la Guardia Civil sigue buscando al dueño.

El año 2017 acabó con un suceso parecido, concretamente el 28 de diciembre, cuando un niño de tres años sufrió heridas graves, incluida la pérdida de las dos orejas, en una finca de El Molar.

El pequeño estaba jugando con los perros de unos amigos de la familia, de raza bull terrier, y poco después fue localizado inconsciente y con mordeduras, tras lo que fue trasladado grave al hospital.