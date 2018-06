Assumpta Escarp, diputada en el Parlament de Cataluña por el PSE tiene claro que con el nuevo Gobierno, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez se abre una nueva etapa en muchos aspectos en la relación con Cataluña, entre otras cosas la posibilidad del diálogo con el Gobierno de la Generalitat que preside Quim Torra, "pero tiene que ser un diálogo en el que se abra un nuevo marco competencial, que no se debe inmiscuir en las decisiones judiciales, eso no quiere decir que no se pueda acercar los presos a las cárceles catalanas".

Un acercamiento de los políticos independentistas presos, ha insistido la diputada socialista, que debe ser por razones humanitarias, "entiendo el acercamiento en el marco de razones humanitarias, familias con niños pequeños, los que la ley judicial tiene escrito", aunque haya decisiones judiciales que no le parecen justas, "la decisión judicial, que acato, de dejar libre a los de La Mañana, no la suscribo y me genera una gran tristeza, pero en este marco hay cosas que debemos respetar" y recalca que "el acercamiento de los presos hay que verlo desde el punto de vista humanitario, acercamiento a sus familias, sin inmiscuirse en el proceso judicial"

Assumpta Escarp ha criticado duramente la actitud del presidente de la Generalitat, Quim Torra durante la inauguración de los Juegos del Mediterráneo por su el rey Felipe VI, "es intolerable que el Presidente de la Generalitat antes de la inauguración de los Juegos se haga una foto con el CDR de Tarragona, pero las cosas van a bajar. Hay que bajar el tono y recuperar la convivencia y recuperar la vía del diálogo".

Sobre lo ocurrido en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, que se celebran en Tarragona, Escarp afirma que "han sido un esfuerzo importantísimo de toda la ciudad de Tarragona, fue muy bien y la gente está encantada de acoger estos Juegos del Mediterráneo" por ello critica a Quim Torra del que asegura dejo de manifiesto "la necesidad de mantener un simbolismo estéril". Su actitud ante el Rey, se debe a que "el independentismo tiene que seguir manteniendo su continuismo y ahora intenta canalizar esto en la imagen de su majestad el Rey, es una necesidad constante de mantener una tensión que es lo que mantiene vivo el independentismo". La duda de si voy o no voy responde, a que "la decisión estuvo más en manos de Puigdemont que en sus propias decisiones".

Afirma la diputada socialista que la tensión en la calle está bajando y va a seguir bajando, "la mayor parte de los catalanes quieren el diálogo, el error grave del independentismo ha sido romper la convivencia ciudadana, pero desde el día que pusieron las cruces en las playas mucha gente dijo basta. Hay que bajar el tono y recuperar la convivencia y recuperar la vía del diálogo".

Assumpta Escarp ha aborado temas de la actualidad nacional como el decreto con el que Pedro Sánchez quiere el control de RTVE, lo que tanto criticó al Gobierno de Rajoy, " la TVE, la televisión pública, debe ser pública, diversa, plural. Es un debate difícil, y es lo que se busca, no ocurre lo mismo con la televisión catalana, el Gobierno en minoría hace que tengas que usar mecanismos que antes has criticado".

En cuanto a la convocatoria de elecciones que no va a ocurrir hasta el 2020, "tendríamos que hacer un proceso de reflexión" dice Escarp, "¿nos interesa estar siempre en un proceso de elecciones? Es verdad que el país necesita estabilidad, seguridad jurídica para el desarrollo de lo que queremos que sea Europa y para la estabilidad económica. Es mucho mejor trabajar con la estabilidad y el presidente Rajoy lo intentó con la aprobación de los presupuestos con el PNV".