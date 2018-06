Así es la tienda que odia Puigdemont, entre los vídeos más vistos de la semana

1) Pigdemont.es | Así es la tienda on-line que Puigdemont denuncia



La web creada por el joven malagueño Alberto González arrasa en Internet, tras la demanda impuesta por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Alberto pasó en primicia por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para asegurar que su intención no era molestar ni insultar. Y defendió que su logo es un simple cerdito con gafas y pelo negro. Un 'look' similar al que caracteriza a Puigdemont. Sus abogados ya han dejado constancia de que su imagen nada tiene que ver con la del ex president.

2) Manolo Lama tras la destitución de Lopetegui: "Conmoción absoluta. Ahora del Mundial ya no habla nadie"



Julen Lopetegui fue destituido este miércoles como seleccionador español, según anunció en rueda de prensa Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en la concentración del equipo en la ciudad rusa de Krasnodar, a dos días del debut en el Mundial 2018 ante Portugal.

La decisión se toma apenas 20 horas después del anuncio del martes por la tarde del Real Madrid del fichaje del técnico para la nueva temporada una vez finalizada la cita de Rusia 2018.

3) Juanma Castaño, sobre la elección de Lopetegui: "Es una tormenta tremenda"



La Federación Española de Fútbol anunció también este miércoles que Fernando Hierro, director deportivo, asumirá el cargo de seleccionador español en el Mundial de Rusia 2018, en sustitución de Julen Lopetegui.

Una bomba que hacía saltar todas las alarmas en la selección española de fútbol. Tanto Manolo Lama, narrador en 'Tiempo de Juego' como Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', se mostraban incrédulos por lo que estaba sucediendo en la concentración de La Roja.

4) Manolo Lama, sobre la destitución de Lopetegui: "Somos el hazmerreír del mundo del fútbol"



5) Juanma Castaño: "Estamos ante una de las mayores bombas que ha caído jamás en la selección"