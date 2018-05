Así adelantó Carlos Herrera el anuncio del fin de ETA el pasado 25 de abril

El pasado 25 de abril Carlos Herrera adelantó en su programa 'Herrera en COPE' la carta que tenía prepara la banda terrorista ETA para anunciar su fin y que ha sido hecha pública este miércoles.

Esto es lo que decía Herrera en el monólogo de las 8 de la mañana el pasado 25 de abril:

"Luego hay otras noticias del día. Una de ellas la venía contando en exclusiva este programa, esta cadena. Ha podido la cadena Cope conocer la circular que ETA ha enviado a los propios más simpatizantes en el que reconoce que la celebre conferencia de Aiete, que era ese proceso en el que querían involucrar a los paniaguados de siempre, a algún papanatas de ahí y a estos observadores internacionales que se alquilan a módico precio para anunciar el fin de la lucha armada, como dicen ellos, etcétera, etcétera. Eso fue un intento de dar un "fin ordenado, razonable y constructivo", dicen ellos, pero por desgracia no tuvo recorrido la declaración de Aiete.

Y es interesante porque aquí reconocen que los "Estados de España y de Francia transformaron en imposible esos deseos", como dicen ellos, de los ciudadanos vascos desde el mismo principio. Es decir, fueron los Gobiernos de España y Francia quienes bloquearon esa posibilidad. Además de ello, también reconocen que durante estos últimos años, durante bastantes años, se han hecho esfuerzos para encaminar el conflicto político desde la vía de la razón. Hacer comentarios de texto sobre comunicados de ETA, en fin, conduce a la melancolía.

Es interesante esta línea, la que dice: “Se han iniciado sesiones formales de negociación” Lo sabíamos. “Se han llevado a cabo entrevistas secretas”. Lo sabíamos. “Pero no hemos sido capaces de llegar a acuerdos ni entre ETA y los Gobiernos, ni entre los agentes vascos”. Eso sí, dice: “De cualquier forma, ETA reconoce el sufrimiento que ha causado como consecuencia de su lucha, bla, bla, bla, bla, bla”.

Además, en cope.es se publicó la carta en la que ETA anunciaba su final acompañada de esta información:

"La banda terrorista ETA admite haber celebrado en el pasado reuniones secretas con los gobiernos de España y Francia. Así lo confirma una carta interna enviada por el grupo a la que ha tenido acceso este miércoles COPE. En ella, reconocen además, que fueron derrotados por el Estado de Derecho, ya que "no fueron capaces de llegar a acuerdos" ni con los ejecutivos de ambos países ni entre "los agentes vascos"

A través de este documento, la banda expresa que se quiere terminar con el proceso iniciado en 2010 que tiene como consecuencia la disolución de la banda. Se cierra así, dicen, un ciclo de 60 años en los que ha habido sesiones de negociación y reuniones secretas de ETA con los gobiernos de España y Francia sin llegar a un acuerdo. Una falta de soluciones que ha prolongado un conflicto "que podría haber terminado mucho antes". La banda reconoce el "sufrimiento" que ha causado a consecuencia de la lucha y que ahora se ha brindado una nueva oportunidad de "construir un futuro entre todos".

"No repitamos los fallos, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas", advierte sin embargo ETA. "La confrontación de años ha dejado profundas heridas y hay que darles una cura adecuada. Algunas están sangrando hasta ahora, ya que el sufrimiento no es un tema del pasado".