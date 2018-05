Alejandro Fernández (PP): "El objetivo es derrotar al nacionalismo como ideología"

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Alejandro Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, asegura que el objetivo a medio y largo plazo no debe ser empatizar con las reivindicaciones independentistas, sino “derrotar al nacionalismo como ideología”. En este sentido, Fernández ha explicado que uno de los grandes triunfos de la Unión Europea ha sido vencer a los proyectos nacionalistas. “Lo mejor es renunciar a la independencia porque es un objetivo inviable en la Europa del siglo XXI”.

Alejandro Fernández cree que el Estado debe responder con firmeza y no ceder a las presiones de los partidos a favor de la independencia de Cataluña. “El separatismo no sacará ningún beneficio político de la insurrección postmoderna que ha destrozado la convivencia en Cataluña”. El portavoz del PP en el Parlamento catalán ha añadido que “la solución no es dar al separatismo una parte de sus reivindicaciones para que se calme”, y apuesta por un posible futuro pacto no solo en beneficio de una parte de Cataluña, sino de todos los ciudadanos. “Cesiones, ni una. Convivencia, toda”, ha concluido con contundencia.

Pese a la aplicación del artículo 155 y a la espera de un acuerdo entre los partidos independentistas para formar un gobierno efectivo en Cataluña, el portavoz del PP en el Parlament no confía las intenciones de Junts per Catalunya ni de Esquerra Republicana. “Si se hace un gobierno, hay que esperar a sus actos. Sus palabras no son demasiado esperanzadoras”, ha lamentado, aunque espera que la situación cambie y acaben respetando la ley. Fernández ha lanzado una advertencia a los posibles nuevos dirigentes de la Generalitat. “Si cometen ilegalidades, ya conocen el camino”.

Alejandro Fernández lamenta las equidistancias de algunas formaciones políticas respecto a la situación en Cataluña. “Son equidistancias absurdas, que no tienen ningún sentido”. En este contexto, ha valorado las posiciones políticas de PSC y PSOE: “No tienen nada claro, y así les va. No pueder ser equidistante entre la ley y la insurrección”.

Preguntado sobre la posibilidad de que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, se presente como alcaldable a las municipales de Barcelona, Fernández ha criticado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. “Hay gente que se piensa que la política es un plató de televisión, que consiste en poner de candidato a la persona más famosa que encuentres. Esto no deja de ser un menosprecio a la gente de su propio partido que ha batallado durante todo este tiempo”, ha dicho el portavoz parlamentario del PP catalán.

Sin embargo, Alejandro Fernández no cierra la puerta a una posible candidatura conjunta con otras formaciones políticas para gobernar Barcelona. Ha anunciado que el PP está abierto a cualquier proyecto que pueda constituir una candidatura ganadora que defienda "una Barcelona, abierta, cosmopolita y europeísta". Este modelo, asegura, debe ganar “ante la Barcelona al servicio del separatismo y ante la Barcelona al servicio de la ultraizquierda antiturística y antiglobalización de la señora Colau”. Sin embargo, y en referencia a la oferta a Valls hecha por Albert Rivera, el portavoz del PP en el Parlament ha añadido: “Hay gente que solo por buscar titulares quizás se está cargando una operación que puede ser muy positiva para Barcelona”.