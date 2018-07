Alcalde de Vélez-Málaga: No hay motivo de preocupación por posible corrupción

El alcalde de Velez-Málaga, Antonio Moreno (PSOE), ha dicho hoy que no hay "ningún motivo de preocupación" en relación a la operación contra la corrupción en varios ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y gestión de multas.

Moreno ha afirmado a los periodistas que no tiene constancia de que "se hayan realizado o se vaya a realizar alguna detención" en esta actuación policial, por la que la Policía Nacional registra desde primera hora de la mañana el área de Contratación del Ayuntamiento y la Jefatura de la Policía Local.

Ha explicado que la Policía ha informado de que iba a registrar el Ayuntamiento y que necesitaba la colaboración del gobierno municipal para acceder a documentación, aunque desconoce qué tipo de expedientes buscan los investigadores.

"Se la hemos facilitado como no podía ser de otra manera, ya que no tenemos nada que ocultar", ha manifestado a las puertas del Consistorio el alcalde, quien ha asegurado que no hay "ningún motivo de preocupación porque no hay necesidad de ello y tenemos -ha subrayado- la conciencia muy tranquila".

El PSOE gobierna en Vélez-Málaga desde los comicios del 2015 mediante un acuerdo con el Partido Andalucista y el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) y un concejal no adscrito que formó parte de Ciudadanos.

Cuatro agentes de la Policía Nacional controlan la entrada de los ciudadanos a las dependencias donde se encuentran los investigadores, en cuyo interior desarrollan su labor los trabajadores municipales.

En esta operación se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.