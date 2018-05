Acusado de publicar contenido yihadista dice que lo hizo cuando "era un crío"

Un joven de 21 años que fue detenido en 2017 por publicar fotos y mensajes yihadistas en redes sociales se ha defendido hoy ante el tribunal que lo juzga afirmando que compartió ese contenido cuando "era un crío" y que lo hizo "sin ningún sentimiento, sin ningún sentido".

Hassan J., nacido en Marruecos y que llegó a Ceuta en 2013, donde ingresó en un centro de menores, se enfrenta a una petición fiscal de 3 años de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo por haber publicado esos mensajes, algunos de ellos en alabanza y recuerdo de su hermano, que murió en Siria luchando con el Estado Islámico.

Hoy, el acusado ha dicho que publicó los mensajes sin ser consciente de que iba a ser juzgado por ello, que lo hizo para conseguir seguidores y "sin ningún sentimiento".

Entre otras cosas, publicó un vídeo del apuñalamiento de un soldado israelí o una imagen, un día después del atentado de Niza (Francia), de un camión con la bandera de Francia y el comentario "Yo soy camión jajajaja lo dedico a los tontos".

"No lo hago porque siento algo de lo que comparto, lo hago solo para ver los comentarios de la gente que tengo en Facebook", se ha defendido hoy el joven, y ha añadido: "Era un crío, desde que me ha pasado eso no tengo nada compartido".

Ha explicado que se "arrepiente mucho" de lo que hizo, que está en contra del terrorismo porque vive en España, un país "con todas las libertades", y que ahora trabaja en Madrid, donde tiene un local y una novia embarazada de cuatro meses.

Ha relatado que vino a España para buscar "un futuro mejor, una mujer, una vida" y que cuando estuvo en el centro de menores de Ceuta se "portaba bien". "Estudiaba, jamás estuve detenido, jamás robé", ha dicho.

"Compartí las cosas, eso son hechos, pero no con algún sentido de hacer algo", se ha defendido para añadir que también compartía mensajes de fútbol, concretamente de los Ultra Sur y del Frente Atlético.

"¿Y se entretenía con el móvil?", le ha preguntado al final de su declaración el presidente del tribunal, Alfonso Guevara. "Con el móvil solo", ha respondido, a lo que el magistrado le ha vuelto a inquirir: "¿No tenía otra ilusión?". "No tenía", ha respondido el joven.