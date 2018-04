Acusado de matar a su mujer:"Me declaro culpable, pero consciente de ello no"

El profesor de instituto de 51 años para quien piden 25 años de prisión como presunto autor del asesinato de su mujer en Palma en noviembre de 2016, ha admitido el crimen en el turno de última palabra en el juicio pero ha dicho que no sabía lo que hacía: "Me declaro culpable, pero consciente de ello, no".

"No fui consciente de lo que pasaba", ha dicho el acusado ante el jurado en el juicio que se celebra en la Audiencia de Palma, sobre el crimen que cometió el 15 de noviembre de 2016 en su domicilio del barrio palmesano de Son Cotoner, y ha pedido disculpas a los cinco hijos de su mujer, si bien ha admitido que entiende que jamás las admitirán.

"Ya sé que esto es difícil de creer y que es muy difícil disculpar lo que ha sucedido", ha declarado y ha asegurado que para él ha sido "toda una sorpresa" el relato de los hechos que han ido relatando los investigadores y las acusaciones a lo largo del juicio.

La Fiscalía cree que el acusado golpeó a su mujer a puñetazos y con una tetera de hierro forjado en la cabeza en la cocina de su vivienda, después la arrastró hasta el baño, primero en peso y luego por las axilas, y allí acabó con su vida estrangulándola.

"Me han pintado como una persona tan inteligente y capaz de cometer un crimen de estas características. Una persona inteligente sería incapaz de proceder como lo hice yo", ha afirmado.

Ha asegurado que de todas las personas que han comparecido en el juicio para declarar como testigos y peritos solo ha reconocido al psiquiatra que le asistió y a la forense que acudió a explorarle en los juzgados, pero a ninguno de los policías e inspectores a quienes confesó el crimen.

"Tengo que pagar por lo que he hecho pero yo no era consciente de lo que estaba pasando", ha insistido durante la declaración que ha realizado en uso de su turno de última palabra.

"Ni yo me creo que, siendo una persona que durante toda la vida he platicado y practicado la no violencia haya podido llegar a esto. No lo entiendo ni yo", ha continuado.

El acusado de asesinar a su mujer, en un crimen ocurrido cinco meses después de casarse, ha dicho no entender lo sucedido. "Es incomprensible que una persona como yo, que he luchado toda mi vida por mantener una estabilidad, por no generar problemas a nadie, y teniendo una vida normal haya podido enterrar toda mi vida y por su puesto y lamentablemente y sin conciencia la de Celia", ha dicho.

"¿En aras a qué? ¿A qué a los 50 años tenga que estar 25 años en prisión? ¿Una persona con un mínimo de inteligencia se expone a esto, a perder todo lo que ha hecho toda su vida?", se ha preguntado.

Ha insistido en reconocer el delito y ha asegurado que "el día de los autos no había nadie más en el lugar de los hechos, pero conciencia de lo que estaba haciendo, seguro que no", ha añadido.

"Hay que pagar por ello, por supuesto. Me declaro culpable pero consciente de ello no", ha concluido.

Las acusaciones han mantenido hoy la petición de una condena de 25 años de prisión para el acusado por asesinato con alevosía, han solicitado además una pena de libertad vigilada adicional de 10 años tras el cumplimiento de la pena y que indemnice a cada uno de los cinco hijos de la mujer asesinada con 80.000 euros.

La defensa ha pedido que la condena sea por homicidio porque cometió el crimen en un momento de transtorno mental transitorio. Ha solicitado que la condena sea de 7 años y 6 meses menos un día, con atenuantes de transtorno transitorio, confesión y reparación del daño, y que la indemnización sea de 40.000 euros por hijo.

En el supuesto de que fuera condenado por asesinato, la defensa ha pedido que la condena sea de 10 años de prisión, la mínima, al aplicar también las tres atenuantes, que la Fiscalía y las acusaciones que ejercen los cinco hijos y la comunidad autónoma de Baleares han negado que concurran en esta causa.

Una vez finalizada la vista oral, el jurado recibirá el objeto del veredicto y se retirará a deliberar para alcanzar un veredicto.